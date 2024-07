A instalação dos painéis foi acompanhada por representantes do município e do Cidennf - Foto Divulgação

A instalação dos painéis foi acompanhada por representantes do município e do Cidennf Foto Divulgação

Publicado 18/07/2024 17:51

Campos – Coordenado cientificamente pela professora Maria da Glória Alves, da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj), o projeto Geoparque Aspirante Costões e Lagunas do Estado será avaliado, em Campos dos Goytacazes (RJ), no próximo dia 25, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Segundo a professora Maria da Glória, a equipe da Unesco visitará o município, com foco na conservação e promoção dos geoparques, que são áreas de beleza natural e riqueza geocientífica: “O geoparque abrange uma área de Maricá até São Francisco de Itabapoana. Se na vinda dos avaliadores correr tudo bem, passaremos a integrar a Rede Municipal de Geoparques da Unesco”, explica.

A coordenadora relata que foram 15 anos de trabalho resultando em um dossiê enviado à Unesco que o aprovou como geoparque aspirante: “É uma vantagem para desenvolver o geoturismo, o turismo cultural e incluir a geoconservação. A população precisa estar engajada com o projeto e com isso gerar trabalho e renda”, comenta.

Na opinião da professora, a região norte fluminense ficará conhecida por ser esse o único geoparque do Estado: “Isso trará mais turismo e desenvolvimento econômico”, enfatiza. Além de Campos, os avaliadores da Unesco também visitarão São João da Barra no dia 25; no seguinte estarão em São Francisco de Itabapoana. “A região do projeto possui evolução geológica espetacular”, destaca a coordenadora.

“Nos costões predominam rochas metamórficas e ígneas de cerca de dois bilhões até 50 milhões de anos. Unindo os costões, os sedimentos e rochas sedimentares apresentam composições e origens diversas”, realça Maria da Glória resumindo que a gestão de um geoparque se baseia nas características do território, com foco no geoturismo e na educação, com vistas à geoconservação.

PAINEIS INDICATIVOS - Porém, a professora observa que a gestão deve impulsionar um projeto de desenvolvimento local, voltado para a população residente, que precisa estar engajada na construção do geoparque como instrumento de geração de oportunidades de trabalho e renda em projetos criativos e de uma política de educação patrimonial.

Em maio deste ano, Campos ganhou dois painéis de sinalização do geoparque, instalados pela equipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), na RJ 238, que dá acesso à Estrada dos Ceramistas, e na RJ 216 (Campos-Farol de São Tomé), na Baixada Campista. Maria da Glória aponta que o objetivo é educar moradores e visitantes sobre a importância e os limites do geoparque, além de facilitar o acesso seguro aos pontos de interesse.

A instalação dos painéis foi acompanhada pela secretária e o subsecretário municipal de Turismo, Patrícia Cordeiro e Edvar Junior, respectivamente; professora Maria da Glória; técnica de geoprocessamento da Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente, Miriam Viana Alves; e o coordenador de Planejamento Regional do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), Sammyr Pinho.