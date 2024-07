Grande quantidade de repolho foi distribuída nesta quarta-feira, além de outros produtos - Foto Divulgação

Grande quantidade de repolho foi distribuída nesta quarta-feira, além de outros produtos Foto Divulgação

Publicado 17/07/2024 19:00 | Atualizado 17/07/2024 19:16

Campos - Onze instituições cadastradas no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que beneficia 1.500 pessoas, além de 13 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), e três Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), receberam frutas, verduras e legumes nesta quarta-feira (17), contemplados pela segunda distribuição do mês.

Foram distribuídas 24 toneladas de produtos da agricultura familiar adquiridas de 48 produtores de Campos e região. O programa foi lançado no ano passado, pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca e, segundo a coordenadora, Gleiciane Pimentel, já utilizou cerca de 60% do valor destinado pelo governo federal, do total de R$ 1.298.372.

Gleiciane explica que o programa garante que os produtores tenham retorno real e não fiquem nas mãos dos atravessadores, sabendo que vão escoar a produção e comercializar os produtos diretamente para o poder público, com um preço pré-estabelecido: “Durante todo o período do projeto, o agricultor familiar conhece o preço que vai receber pelo produto”, ressalta.

A coordenadora assinala que essa é mais uma forma que o produtor tem de escoar a sua mercadoria e ter garantia do recebimento: “É importante frisar que as cestas são entregues às famílias previamente cadastradas e que se encontram em situação de vulnerabilidade”. A próxima distribuição está marcada para o dia 31

Entre as instituições que receberam os alimentos nesta quarta-feira estão APAE, APOE, APAPE, Orquestrando a Vida, Lar Fabiano, São José Operário e Casa Irmãos da Solidariedade. Os produtos foram abacate, abóbora, acelga, alface, alho poró, banana prata, brócolis, cebolinha, cenoura, couve, couve-flor, goiaba, limão, mamão, maracujá, pimentão, aipim, repolho, entre outros.