O heliporto está localizado em área estratégica da praia do Farol de São Tomé - Foto Divulgação

Publicado 13/07/2024 18:39

Campos – O Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), fecha primeiro semestre de 2024 com 16 animais silvestres resgatados. As ações fazem parte do plano básico de gerenciamento de risco de fauna e demonstra a eficácia dos protocolos de manejo de fauna implementados no local.

Os animais são recolhidos de forma segura e entregues à equipe do Parque Estadual da Lagoa do Açu (Pelag), responsável por devolvê-los aos respectivos habitats naturais. As informações são do superintendente do aeródromo, Rosimar Tavares, que é administrado pela Infra Operações Aeroportuárias.

“O Heliporto Farol de São Tomé é um exemplo de como o respeito à vida selvagem pode coexistir harmoniosamente com as atividades humanas, contribuindo para a preservação da biodiversidade regional”, ressalta Tavares assinalando que os colaboradores da unidade são treinados para capturar os animais que aparecem no local, visando causar o mínimo de estresse possível nesse processo.

De acordo com o superintendente, os animais silvestres capturados este ano, foram 10 serpentes, duas preás do mato, dois gambás, um pássaro mergulhão e um gavião. “Em 2023, foram capturados um total de 25 animais entre cobras, gambás, corujas, tatus e cachorros-do-mato”, acrescenta.

“Todos os animais resgatados no aeródromo são encaminhados para a sede do Parque Estadual da Lagoa do Açu (Pelag), onde recebem os cuidados necessários antes de serem devolvidos a seu habitat natural”, enfatiza Tavares ratificando: “É um trabalho em conjunto que prioriza a vida animal da região”.