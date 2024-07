Marcelo Neves diz que protagonismo dos 11 municípios integrantes da Ompetro é defendido - Foto Divulgação

Marcelo Neves diz que protagonismo dos 11 municípios integrantes da Ompetro é defendido Foto Divulgação

Publicado 11/07/2024 13:37

Campos – O Connex-E Summit Preparatory (etapa preliminar do meeting programado para março de 2025, na cidade do Rio de Janeiro), está sendo preparado pela Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro); será dia três de dezembro deste ano, no auditório do Serviço Social da Indústria (Sesi), subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes.



O objetivo é debater os principais pontos que serão discutidos no evento de culminância e definição de agendas em março de 2025, na capital fluminense, com apoio da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)-RJ e Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (Seenemar).



Estarão participando atores públicos e privados, representantes do Estado e da União, parlamentares federais e estaduais, pesquisadores e terceiro setor. Na opinião secretário executivo da Ompetro, Marcelo Neves, o Connex-E Summit Preparatory é uma oportunidade para que os atores do setor energético se reúnam e discutam os desafios e oportunidades da cadeia produtiva de óleo e gás, energias fotovoltaica e eólica onshore e offshore, biocombustíveis, hidrogênio verde.



“A Ompetro defende o fortalecimento do protagonismo dos 11 municípios integrantes da organização, com a permanente mobilização sobre pautas do setor”, ressalta Nevas realçando que o Connex-E representa um importante passo para garantir à organização participação efetiva na construção de uma matriz energética mais sustentável e competitiva no Rio de Janeiro e no Brasil.



Durante o evento, serão realizados seis painéis, abordando temas como o desenvolvimento da produção de óleo e gás natural no Rio de Janeiro; expansão da energia eólica onshore e offshore; avanços na energia fotovoltaica onshore e offshore; contribuições dos biocombustíveis e hidrogênio verde para a matriz energética; inovações tecnológicas para o setor energético e desafios e oportunidades no arcabouço regulatório e políticas públicas para o setor energético.



A programação prevê o debate, em formato de talks, de temas importantes para o portfólio do setor; como Desenvolvimento da produção de óleo e gás natural no Rio de Janeiro; Expansão da energia eólica onshore e offshore no estado; Avanços na energia fotovoltaica onshore e offshore no Rio de Janeiro; Contribuições dos biocombustíveis e hidrogênio verde para a matriz energética.