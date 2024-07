Picciani orienta que atleta deve apresentar resultados compatíveis com a categoria pleiteada - Foto Divulgação

Picciani orienta que atleta deve apresentar resultados compatíveis com a categoria pleiteada Foto Divulgação

Publicado 07/07/2024 19:55 | Atualizado 07/07/2024 20:12

Campos/Região - Maior programa de transferência direta de recursos para apoiar o desporto fluminense, coordenado pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, o Bolsa Atleta está com inscrições abertas para beneficiar os 92 municípios do estado. O benefício chega à terceira edição contemplando atletas de diferentes categorias, da base ao olímpico.

Os detalhes estão no edital publicado no site www.rj.gov.br/servico/bolsaatletarj18, onde o interessado poderá se inscrever até o dia 22 de julho. De acordo com o secretário, Rafael Picciani, os resultados preliminares serão divulgados dia 30 deste mês. O atleta deve apresentar resultados esportivos compatíveis com a categoria pleiteada, e toda a documentação exigida no edital.

“O Bolsa Atleta RJ é uma iniciativa essencial para o desenvolvimento do esporte no estado”, pontua Picciani acentuando que, com a abertura das inscrições, o governo do Rio garante um importante apoio financeiro que atende, sobretudo, aqueles que estão começando, estão na base, até os de nível olímpico.

“O objetivo é proporcionar as condições mínimas necessárias para que os atletas possam focar integralmente em seus treinos e competições, sem as preocupações financeiras que muitas vezes impedem o avanço esportivo”, explica o secretário. O programa tem duração de 12 meses e prevê duas prestações de contas ao longo do período.

CRESCEU 67% - O edital detalha que, do total de 600 vagas ofertadas, 46 serão destinadas a atletas da categoria Internacional A; 70 para atletas da Internacional B, 240 da Nacional A, 220 para a Nacional B e 24 bolsas para atletas das categorias olímpicas, paralímpicas e surdolímpicas. Programa concede bolsas de R$ 500 a R$ 5 mil e contempla atletas a partir de 12 anos, da base ao esporte olímpico.

Trata-se de um programa de natureza continuada, que busca proporcionar condições básicas para que os atletas se dediquem ao que mais importa: treinos e competições nacionais e internacionais. Dados da secretaria apontam que, em 2023, “o programa registrou um crescimento de 67% no total de atletas atendidos pelo Governo do Estado. Foram 783 inscritos e 558 atletas classificados de acordo com as regras do edital”.

