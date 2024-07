O Núcleo de Pesquisa Econômica do Rio de Janeiro está ligado à Uenf, na cidade de Campos - Foto Divulgação

Publicado 04/07/2024 17:20

Campos/Região – O Índice de Progresso Social (IPS) 2024 aponta São João da Barra e Campos dos Goytacazes na ponta do ranking de melhores municípios em qualidades de vida da região norte do Estado do Rio de Janeiro. O levantamento foi elaborado pelo Núcleo de Pesquisa Econômica do Rio de Janeiro (Nuperj), da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf).

Com cerca de 36 mil habitantes, São João da Barra é o 16º do Brasil em oportunidades individuais, sendo o 39º em garantia de acesso à educação superior; já Campos tem pouco mais de 500 mil habitantes e está posicionado em 387º do Brasil em oportunidades individuais e 238º garantia dos direitos individuais, dentre 5.570 municípios.

O IPS é uma metodologia internacional que calcula o bem estar da população a partir de dados oficiais, aplicada pela primeira vez a todas as cidades brasileiras. O ranking do norte fluminense é assinado pelo Nuperj/Uenf, sob a responsabilidade do geógrafo William Passos.

O diretor científico do núcleo é o professor Alcimar das Chagas Ribeiro e integra à unidade o economista José Alves de Azevedo Neto. Os dados do IPS Brasil 2024 foram divulgados nessa quarta-feira (03), envolvendo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon); Fundação Avina; Anattá Pesquisa e Desenvolvimento; Centro de Empreendedorismo da Amazônia; e Social Progress Imperative.

A metodologia constou da filtragem de mais de 300 indicadores, consolidados em 52 índices, extraídos de órgãos oficiais e de institutos de pesquisa, como o DataSUS, o Conselho Nacional de Justiça, a Anatel e o CadÚnico. Segundo o Nuperj/Uenf, também compuseram o indicador dados inéditos produzidos pelo Mapbiomas, sobre áreas verdes e disponibilidades de praças.

William Passos explica que, no conjunto do norte fluminense, Macaé se destaca como o 550º município do Brasil em oportunidades individuais, sendo o 11º município do país em garantia de acesso à educação superior: “Já Cardoso Moreira se sobressai como o 278º município do Brasil em inclusão social e Conceição de Macabu como o 689º do país em acesso à informação e comunicação, com destaque para a densidade de internet banda larga fixa”.

Sobre a composição da metodologia, o geógrafo aponta que o IPS 2024 é dividido em três dimensões principais: “Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos para o Bem-estar; e Oportunidades. Cada uma delas tem quatro componentes, cuja combinação forma uma média final”.

RANKING REGIONAL - De acordo ainda com Willian Passos, cada componente é formado por alguns (normalmente de três a cinco) indicadores, com pesos entre eles. “Por exemplo, no componente de segurança, o dado de taxa de homicídio tem peso maior que o de morte de jovens”, enfatiza realçando que o IPS 2024 tem o objetivo de medir a qualidade de vida da população.

O geógrafo pontua que, no entanto, a perspectiva do IPS 2024 é complemente diferente da apresentada pelo Índice de Dinâmica Econômica Local (Indel), ferramenta desenvolvida pelo seu grupo de pesquisa: “Focada na análise da economia regional, o Indel fornece uma visão mais precisa e contextualizada da dinâmica econômica, especialmente em regiões como o norte fluminense, beneficiadas por investimentos e receitas externas, como as de portos e empreendimentos offshore, que tendem a distorcer as análises convencionais”, conclui.

O diretor de Indicadores Econômicos e Sociais do governo de Campos, economista Ranulfo Vidigal, destaca que contribuíram para esse reconhecimento o empenho do governo municipal para criar oportunidades produtivas mediante a desburocratização da abertura de novos negócios; qualificação da força de trabalho.

O economista aponta, ainda, acesso ao crédito do Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam) para pequenos empreendedores e o ambiente de estabilidade criado pelo prefeito Wladimir ao sanear as contas públicas e garantir investimentos em infraestrutura mediante parcerias: “São algumas ações importantes que têm contribuído para que Campos venha ganhando projeção em nível nacional”, assinala o economista.

Ações do governo sanjoanense também são indicadas como de suma importância, para que São João da Barra esteja na liderança regional em qualidade de vida. Segurança pública é um dos pontos; além de investimentos em saúde, educação, limpeza urbana, infraestrutura, aquecimento da economia e geração de emprego.

O ranking elaborado pelo Nuperj/Uenf é o seguinte: 1º, São João da Barra; 2º, Campos; 3º, Macaé; 4º, Cardoso Moreira; 5º, Quissamã; 6º, São Fidélis; 7º, Conceição de Macabu; 8º, Carapebus; 9º, São Francisco de Itabapoana.