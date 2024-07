A loja da Enel em Campos fica na Rua Alvarenga Filho, 17, centro, e atende de 8h às 16h - Foto Divulgação

A loja da Enel em Campos fica na Rua Alvarenga Filho, 17, centro, e atende de 8h às 16h Foto Divulgação

Publicado 02/07/2024 17:42 | Atualizado 02/07/2024 17:43

Campos/Região - Programa do governo federal que garante descontos de até 65% na conta de quem tem direito ao benefício, a Tarifa Social de Energia Elétrica já alcançou marca superior a 670 mil clientes nos 66 municípios de abrangência da Enel Distribuição Rio; dentre eles Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e os demais do norte/noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a diretora de Mercado da empresa, Ana Teresa Raposo, o número de beneficiados no primeiro trimestre deste ano praticamente dobrou em relação ao mesmo período de 2023, “representando 23% do total de consumidores residenciais atendidos pela distribuidora em sua área de concessão, que abrange 66 municípios fluminenses”.

A Enel busca ampliar o número de beneficiários e, para tanto, Ana Teresa informa que a empresa mapeou cerca de 134 mil clientes aptos a aderir ao programa: “A empresa possui uma parceria com os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e está estruturando um sistema de atendimento presencial em lojas com equipes preparadas para orientar potenciais beneficiários”.

Em Campos a loja está localizada na Rua Alvarenga Filho, 17, centro. “A Enel trabalha fortemente para ajudar aqueles que têm direito ao benefício. Já conseguimos ampliar significativamente nossa base de clientes e seguimos com iniciativas para estender o Tarifa Social para aqueles que se enquadram no perfil requerido pelo programa”, ressalta a diretora de Mercado.

Ana Teresa orienta que, para aderir à Tarifa Social de Energia Elétrica o consumidor precisa manter seu cadastro atualizado no CadÚnico e na distribuidora de energia para que sejam incluídos ou mantenham o desconto: “O cliente pode checar na conta de luz a informação de que está sendo faturado com a Tarifa Social”.

CRITÉRIOS - No caso de o cliente atender aos requisitos, mas não possuir desconto na fatura, a orientação é checar se o cadastramento está correto e atualizado no CadÚnico ou procurar uma unidade do CRAS. As dúvidas podem ser esclarecidas, também, junto à Central de Atendimento da distribuidora, pelo telefone 0800 280 0120, ou ir até uma loja da Enel.

Os critérios para ter direito à tarifa especial são a família estar inscrita no CadÚnico com renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário-mínimo; idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC); e famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos que morem na mesma casa de portador de doença crônica, cujo tratamento necessite do uso contínuo de equipamentos que dependam de energia elétrica.

Também são beneficiados no norte/noroeste os municípios Cardoso Moreira, Carapebus, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Trajano de Morais,

Macaé, Conceição de Macabu, Santa Maria Madalena, Quissamã, São José de Ubá, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Italva, Aperibe, Itaocara, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Cambuci, São Fidelis, Macuco, Carmo, Duas Barras, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, São Sebastião do Alto.