O evento tem registrado recorde de público; a expectativa é de que ocorra o mesmo neste sábado - Foto Divulgação

Publicado 29/06/2024 15:02 | Atualizado 29/06/2024 15:10

Campos - Mantendo a tradição das comemorações juninas na praia do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), a Associação de Hotéis, Comércios e Similares (Ashcom), em parceria com o governo municipal, encerra na noite deste sábado (29), a partir das 19h, o 7º Circuito de Arraiás, no Lagamar, próximo do Alambique do Lelei.

Além da tradição, o evento é focado no aquecimento da economia e visa fomentar o turismo local. Com realizações sempre aos sábados, a sétima edição do Circuito teve início dia primeiro de junho, na localidade do Xexé, prestigiado por centenas de pessoas, recebidas pela presidente da Ashcom, Solange Almeida.

“Tudo muito lindo, mantendo uma tradição culturalmente rica e que ajuda na economia da nossa praia, no desenvolvimento do turismo local”, comemora Solange descrevendo o ambiente: “As ruas coloridas, diversas barracas e muita gente, de crianças a idosos, prestigiando a festa. Isso não tem preço”.

No dia oito, a programação foi desenvolvida na Vila do Sol; a seguinte (15) aconteceu na área do camping, no Rádio Velho; no último sábado (22) foi realizado na região do Heliporto, ao som das bandas Ex-Energia, Alex Maya e Nelson Príncipe Negro. Solange acredita que o encerramento “possa ser fechado com chave de ouro; principalmente, porque desde as primeiras horas do dia, o local começou a ganhar um colorido especial e ares de espaço caipira para receber o público”.

EXPECTATIVA - A expectativa do comerciante Odirlei Rodrigues, proprietário do alambique, é de que haja recorde de público: “Estamos muito felizes e ficaremos ainda mais em encerrar um mês de festas com o circuito de arraiás, atraindo visitantes e turistas para nossa praia, além de gerar empregos e renda para todos os segmentos do comércio local”.

O comerciante lembra que, no ano passado, foi gratificante ver as ruas tomadas de carros e muitas famílias prestigiando a festa: “Calculo que, por aqui (pelo local da festa no Lagamar), passaram mais de quatro mil pessoas e esperamos ultrapassar esse número com recorde de público”. “Quadrilhas, com casais de vários bairros e distritos de Campos, confirmaram que estarão presentes.

O governo municipal apóia o 7º Circuito (inclusive disponibilizando transporte para os participantes), por meio da Fundação Cultural Jornalista Osvaldo Lima (FCJOL); Guarda Civil Municipal no suporte ao trânsito; Limpeza Pública, atuando com equipes extras em toda extensão da praia; além de profissionais da secretaria de Saúde e da Ordem Pública.