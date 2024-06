Fazendo sucesso há décadas em nível nacional, a banda Biquini é uma das atrações - Foto Divulgação

Fazendo sucesso há décadas em nível nacional, a banda Biquini é uma das atrações Foto Divulgação

Publicado 27/06/2024 16:13

Campos - Música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais compõem o Festival Sesc de Inverno 2024, considerado o maior evento cultural multilinguagem do país, que está programado para Campos dos Goytacazes (RJ), pela primeira vez, na praia do Farol de São Thomé, dias 19 e 20 de julho.

Trata-se da 22ª edição, realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), programado para 24 localidades no Estado do Rio de Janeiro, de 12 a 28 de julho, com o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais.

Em Campos os shows serão com o cantor Thiago Soares (nome forte da nova geração do pagode) e a banda Biquini e, em atividade há 40 anos; a expectativa dos organizadores é que o evento contribua para o incremento do setor turístico e da economia da região neste inverno.

O presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, comenta que o 22º Festival Sesc de Inverno exalta a pluralidade, a diversidade cultural e a inclusão, homenageando as raízes do povo brasileiro com a maior edição de todos os tempos. Ele diz ter certeza de que o evento representará uma grande catarse da cultura através de várias vertentes.

Florencio aponta música, arte, dança, teatro, cinema, dentre outras, como expressões artísticas que geram enriquecimento cultural e reafirmam a força do Sesc RJ em transformar a vida de tantas pessoas. A volta do Boca Suja, com versões poéticas, é uma das novidades citadas por ele.

REFLEXÃO - “No projeto, poemas de grandes nomes da poesia nacional são impressos em guardanapos e distribuídos durante a programação do festival”, explica pontuando que, este ano, a homenageada é a poetisa e escritora de obras infantojuvenis Roseana Murray.

A cada edição, o festival traz um tema para reflexão: “O de agora celebra a multiplicidade do Brasil, representada pelo acróstico ‘P-L-U-R-A-L’, que busca resumir em seis outras palavras a diversidade cultural do país: P, de povos, L, de lugares, U, de união, R, de raízes, A, de artes e L, de linguagens”, resume a assessoria de imprensa do projeto.

Os espetáculos são apresentados gratuitamente (ou a valores simbólicos) e a 22ª edição está programada, também, para os municípios de São João da Barra, Macaé, Cardoso Moreira, Itaperuna, Porciúncula, Casimiro de Abreu, Cabo Frio, Búzios, Tanguá, Magé, Vassouras, Barra de São João, Três Rios, Miguel Pereira, Silva Jardim, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Valença e São Gonçalo.