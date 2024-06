A policlínica aponta aferição de pressão como um dos atendimentos mais realizados - Foto Divulgação

Publicado 24/06/2024 17:29 | Atualizado 24/06/2024 17:43

Campos - A Policlínica do Servidor tem desenvolvido ações relevantes com foco no funcionalismo municipal de Campos dos Goytacazes (RJ), segundo o encarregado da unidade, Carlos Roque da Silva. Ele contabiliza que, de janeiro até o momento, foram realizados 6.430 atendimentos, entre os mais procurados as aferições de pressão, com um total de 1.550.

“A unidade oferece opções diversificadas de especialidades médicas, como endocrinologia, dermatologia, ginecologia e cardiologia”, afirma Carlos Roque apontando que, além das consultas médicas, a instituição oferece serviços de fisioterapia, coleta de sangue, exames laboratoriais, papanicolau e atendimento pediátrico.

O encarregado adianta que a policlínica irá receber diversas ações ao longo do segundo semestre deste ano, em parceria com Clube do Dentinho Saudável, programa do Departamento de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Entre elas, está uma ação especial acontecida na manhã desta segunda-feira (24).

Conceição Luísa Santos, uma das supervisoras do Dentinho Saudável, explica que foi será realizada uma palestra, ministrada por dentistas do programa, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção de Quedas: “Em especial de idosos; pois, além de possibilidade de fratura em todo o corpo, quando a face é atingida pode trazer consequências para mastigação, afetando a alimentação da pessoa e possivelmente alterando respiração”.

PROGRAMAÇÃO - Segundo Conceição, as orientações foram voltadas para os riscos e formas que evitem a queda, considerando a importância de envelhecer com saúde e dignidade: “As consequências odontológicas podem ser sérias, envolvendo fratura de ossos, fratura dos dentes, causar feridas na boca com sangramento abundante e fratura de próteses, com risco de asfixia”, alerta.

Na avaliação do diretor do Departamento Odontológico, José Luiz Oliveira, “a parceria com a Policlínica do Servidor cumpre com a premissa do governo Wladimir Garotinho de cuidar da saúde bucal das pessoas e enfatizar as ações de promoção, prevenção e educação em saúde, além de oferecer tratamento odontológico completo”.

A programação da policlínica é a seguinte: Julho (16 e 18), ações do aniversário do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); agosto (12), Dia Nacional da Saúde; setembro (23), Dia Nacional do Idoso; outubro (3), Dia Mundial do Dentista (data de criação do primeiro curso de odontologia); (21) Dia Nacional da Saúde Bucal e do Dentista; novembro (4), Semana de Prevenção de Câncer Bucal; dezembro (2), Dia Mundial de Luta Contra AIDS.