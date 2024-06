Dentre os municípios com população acima de 100 mil, Campos aparece como um dos mais seguros - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 21/06/2024 17:03 | Atualizado 21/06/2024 17:14

Campos – A recuperação econômica da cidade e as políticas sociais desenvolvidas pelo governo municipal conspiraram a favor da redução de homicídios em Campos dos Goytacazes (RJ), contribuindo para as estratégias do setor de segurança pública estadual.

A avaliação do diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campos, economista Ranulfo Vidigal, e feita com base no Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado nesta sexta-feira (21).

Realizado anualmente pelo Ipea, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o trabalho (em nível nacional) aponta que, dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a colocação de Campos foi a 134 ª, sendo qualificada como cidade segura.

Com cerca de quatro mil quilômetros quadrados de extensão territorial, Campos é o maior município do Estado do Rio de Janeiro; está localizado na região norte fluminense e tem cerca de 500 mil habitantes. O ramo de petróleo e a agricultura têm forte influência na economia local.

Na questão da violência pública, os dados apresentados esta semana pelo Ipea mostram Campos com índice melhor do que Guarapari (121ª), Rio das Ostras (109ª), Itaperuna (87ª), Cabo Frio (82ª), Vila Velha (79ª), Macaé (62ª). “Portanto, somos uma cidade segura”, aponta Ranulfo Vidigal.

FATORES POSITIVOS - O economista ratifica que, além da estratégia de segurança pública do governo estadual, contribuíram investimentos feitos pela administração municipal em programas específicos; como iluminação pública em bairros (principalmente os mais populosos) e centros comerciais.

Ao pontuar efeitos positivos da queda do índice de violência e do conjunto de políticas públicas visando reduzir ainda mais, Ranulfo observa que “cidades com baixos índices de violência são preferidas por investidores para expandir seus negócios”, acentuando que, “nesse contexto, Campos ganhou grandes núcleos do comércio atacadista, por exemplo”.

Outro elemento demandado do governo municipal, no quadro dos efeitos positivos destacado pelo economista, refere-se às políticas sociais de transferência de renda: “Por um lado, essas iniciativas criam demandas extremamente favoráveis agregadas na economia local, ao reduzir pobreza e indigência”.

O Atlas da Violência é atualizado pelo Ipea e o FBSP a cada ano, com apresentação de relatório dos dados no Brasil. Para tanto, são consideradas indicações do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde.