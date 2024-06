Declaração para construção já foi assinada por Wladimir e deverá ser encaminhada à Caixa nesta quarta - Foto César Ferreira/Secom/Divulgação

Declaração para construção já foi assinada por Wladimir e deverá ser encaminhada à Caixa nesta quarta Foto César Ferreira/Secom/Divulgação

Publicado 18/06/2024 22:18

Campos – Através do “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal, o município de Campos dos Goytacazes (RJ) será contemplado com 600 moradias, para serem distribuídas com famílias que estão cadastradas no CadÚnico e no Aluguel Social. O anúncio foi feito pelo prefeito Wladimir Garotinho, no final da tarde desta terça-feira (18).

Wladimir já assinou a declaração para a construção das residências e deverá encaminhar, nesta quarta-feira (19), à Caixa Econômica Federal, responsável pela operação financeira. A distribuição das unidades será feita pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social.

“Isso representa mais investimentos e casas para quem precisa”, comenta o prefeito informando que a habitação será integralmente gratuita para beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação continuada (BPC), sendo subsidiada pelo governo federal.

“As famílias não precisarão pagar o financiamento”, ressalta Wladimir detalhando que, no caso das famílias inseridas no CadÚnico, elas devem ter renda familiar de até R$ 2.640; enquanto as que fazem parte do Aluguel Social (benefício municipal) serão encaminhadas para o cadastramento no “Minha Casa, Minha Vida”.

SUPRIR DÉFICIT - O programa de habitação é de interesse social e visa suprir o déficit de moradia das pessoas, principalmente aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade social. “São essas pessoas que nós vamos priorizar”, ratifica a secretária de Desenvolvimento Humano e Social, Aline Giovannini.

A secretária enfatiza que o “Minha Casa, Minha Vida” é uma iniciativa habitacional do governo federal, criada em 2009: “Gerenciado pelo Ministério das Cidades, o programa oferece subsídios e taxas de juros reduzidas para tornar mais acessível à aquisição de moradias populares, tanto em áreas urbanas quanto rurais, com o objetivo de combater o déficit habitacional no país”, realça.