Além dos prefeitos do norte/noroeste, secretários e deputados participaram da audiência Foto Divulgação

Campos - "Carta do Interior" assinada por prefeitos e prefeitas dos municípios integrantes do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), define as principais demandas, com foco na crise de arrecadação que afeta a todos. Nessa segunda-feira (17), o assunto foi tratado com o governador Cláudio Castro, em audiência no Palácio Guanabara.

A pauta consta de pagamento das parcelas pendentes e as de 2024 na área de custeio da Saúde para todas as cidades; conclusão das obras iniciadas em parceria com o Estado e a possibilidade de início das obras já empenhadas; financiamento de R$ 60 milhões para saneamento e resíduos sólidos do noroeste fluminense (Cardoso Moreira e São Fidélis).

O encontro foi solicitado pelos gestores, que definiram as pautas e entregaram a “Carta” ao governador. "Tivemos uma reunião produtiva, com a participação dos prefeitos e prefeitas, do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e dos principais secretários de Estado”, avalia a presidente do Cidennf e prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco.

A prefeita pontua a importância do encontro, diante da crise que os municípios do norte/noroeste enfrentam: “Acreditamos no diálogo e na perspectiva de ampliação das parcerias e que o governador dê um retorno positivo em curto prazo para os municípios", acrescenta.

Participaram do encontro os prefeitos de Santo Antônio de Pádua, Paulinho da Refrigeração; Miracema, Clovis Tostes; São Francisco de Itabapoana, Francimara Barbosa Lemos; Italva, Léo Pelanca; Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sérgio Cyrillo; São Fidélis, José Wiliam; Cardoso Moreira, Geane Vincler; Porciúncula, Léo Coutinho; Macaé, Welbert Rezende.

Também estiveram presentes; Wladimir Garotinho, Campos dos Goytacazes; Heriberto Pereira, Itaocara; Ronald Moreira, Aperibé; Silvestre Gorini, Varre-Sai; Alfredão, Itaperuna; Gean Marcos, São José de Ubá; Valmir Lessa, Conceição de Macabu; e Marquinho da Venda, Cambuci; além de representantes de São João da Barra e dos deputados estaduais Bruno Dauaire e Jair Bittencourt; e o federal Murillo Gouvea; e do secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana.