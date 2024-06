Nicole agora se prepara para o Estadual, que acontece de oito a dez de janeiro, no Rio - Foto Divulgação

Nicole agora se prepara para o Estadual, que acontece de oito a dez de janeiro, no Rio Foto Divulgação

Publicado 16/06/2024 15:05

Campos – A nadadora Nicole de Thuin, 14 anos, que é de Campos dos Goytacazes (RJ), mas compete pelo Clube de Regatas Flamengo, aumenta sua coleção de medalhas, ao conquistar uma de ouro, três pratas e uma bronze, no Campeonato Brasileiro de Inverno.

A competição aconteceu em Salvador (Bahia), entre 11 e 15 deste mês; a campista foi campeã nos 50 metros livre, vice- campeã nos 100m livre, vice no revezamento 4x100 medley feminino, vice no revezamento 4x200m livre feminino e bronze no revezamento 4x100 medley misto

Além de campeã nos 50 metros (m) livre, com tempo de 27.17 minutos (liderando o ranking nacional), a atleta fez o seu melhor tempo pessoal na prova dos 100m livre com o tempo de 59.83, ficando com o segundo melhor tempo em nível nacional na modalidade.

Outro atleta de Campos, Lucas Manhães participou de duas provas; porém, não subiu ao pódio. “Sinto-me muito feliz com o resultado obtido”, comemora Nicole ressaltando que se dedicou aos treinamentos com o propósito de conquistar a medalha de ouro nos 50m livre.

“No ano passado, fiquei como vice- campeã”, lembra a jovem avaliando: “A cada ano que passa o nível técnico dos atletas melhora e poder retornar para casa com cinco medalhas mostra, mais uma vez, que estou no caminho certo". Nicole é filha do campeão do mundo de natação Raphael Thuin, que junto com a esposa Roberta Cipriane acompanha de perto as conquistas da filha.

No início desta semana, Nicole e Lucas retornam aos treinos, na piscina do Clube Saldanha da Gama, onde funciona o polo do Flamengo, em Campos, sob; o técnico é Jacy Sales. Eles se preparam agora para o Campeonato Estadual, que acontecerá entre oito a dez de julho, no Rio de Janeiro.