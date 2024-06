Os participantes puderam se conectar com a rica biodiversidade e as belezas naturais do parque - Foto Divulgação

Publicado 12/06/2024 20:11 | Atualizado 12/06/2024 20:12

Campos - Uma corrida com a participação de 21 pessoas, promovida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) no último domingo (9), marcou a inauguração do primeiro trecho da trilha de longo curso “Travessia Goytacá”, no Parque Estadual da Lagoa do Açu (Pelag), no Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes (RJ).

O ato também valeu pelo encerramento das comemorações da Semana do Meio Ambiente. A iniciativa contou com apoio da concessionária Infra Operações Aeroportuárias, responsável pela administração do Heliporto Farol de São Tomé, do Aeroporto Bartholomeu Lysandro e parceira do Pelag.

A trilha é gratuita, já pode ser acessada por toda a comunidade e oferece uma experiência única, conectando os “trilheiros” com a rica biodiversidade e as belezas naturais da região. Pelag abrange os municípios de Campos e São João da Barra, com uma área de 8.251 hectares.

Trata-se de uma unidade de conservação que tem como principal objetivo proteger os remanescentes de vegetação nativa de Mata Atlântica, envolvendo restinga, mangue e outras importantes finalidades. Na opinião do superintendente do Heliporto, Rosimar Tavares, o trabalho realizado pela administração do parque é de extrema importância para a região.

Tavares ressalta que a Infra faz questão de sempre apoiar os eventos do Pelag: “É um órgão importante para a comunidade; além de promover a prática esportiva de forma sustentável, esse tipo de evento inspira a comunidade a se envolver na conservação do meio ambiente. Juntos podemos desfrutar e cuidar da natureza para as gerações futuras”.