Máquina realiza aplicações de tintas de baixa viscosidade à base de água e de solvente Foto João Marcos Campinho/Divulgação

Publicado 10/06/2024 12:30 | Atualizado 10/06/2024 12:47

Campos – Uma estação móvel de sinalização horizontal vem facilitando o trabalho do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) nas estratégias com objetivos de garantir maior segurança no trânsito, em Campos dos Goytacazes (RJ).

O equipamento envolve duas máquinas de pintura de sinalização viária: “Já vem com um dispensador de microesferas (que garante mais visibilidade à sinalização) e realiza aplicações de tintas de baixa viscosidade como tinta à base de água e de solvente”, explica o presidente do IMTT, Nelson Godá.

A região norte do município já foi atendida pelo IMTT na utilização do equipamento nos distritos de Santo Eduardo e Santa Maria, e na localidade do Espírito Santinho, além de algumas ruas e avenidas de bairros da cidade. Godá destaca que este é mais um avanço na melhoria da sinalização para melhor atender a população, além de modernizar as ações do órgão.

“Apesar de o IMTT já executar grandes sinalizações das vias, precisamos fazer trabalhos pontuais em alguns trechos”, assinala o presidente exemplificando que a sinalização manual com rolo de tinta se torna demorada e muitas das vezes os detalhes ficavam fora dos padrões ideais.

“Com o equipamento, conseguimos fazer a programação, o tipo de desenho pictográfico de sinalização da via, além de garantir maior durabilidade na tinta”, pontua enfatizando: “Com certeza, podemos melhorar e reforçar a sinalização manual das vias, garantindo maior qualidade e praticidade”.