Reforma foi feita pelo governo municipal e inauguração aconteceu nessa quinta-feira Foto César Ferreira/Secom

Publicado 07/06/2024 18:17 | Atualizado 07/06/2024 18:17

Campos – A quadra poliesportiva do Jardim São Benedito, na região central de Campos dos Goytacazes (RJ) acaba de ser restaurada, pelo governo municipal, recebendo piso reconhecido mundialmente como um dos mais modernos. A inauguração, pelo prefeito Wladimir Garotinho, aconteceu nessa quinta-feira (6).

Em variadas cores, de alta tecnologia e com revestimento esportivo ortopédico para área externa, trata-se de um material altamente resistente ao impacto, umidade e agentes biológicos. Wladimir explica que, com a reforma, a quadra passou a contar com 352 pinos cilíndricos de borracha termoplástica por metro quadrado.

O prefeito lembra que, por meio de parceria público-privada do programa Amigos da Cidade, o playground da Creche-Escola Modelo Professora Ruth Chagas Manhães, no Parque Julião Nogueira, recebeu também o mesmo material, fornecido por empresa especializada em pisos modulares com sede em Londrina, no Paraná.

O diretor tecnológico da empresa, Ermes Cordeiro, aponta os benefícios do produto: “Impede, por exemplo, que o atleta tenha lesões em caso de queda livre de até um metro de altura, com laudos comprovados. Tem vida útil de 15 anos”. Wladimir adianta que outros equipamentos da Prefeitura receberão o mesmo piso em breve.

“O piso é o que existe de mais moderno no mundo esportivo; não deteriora e tem amortecimento”, realça o prefeito, que disputou algumas cestas com o jogador de basquete Lucas Matias Corsino e relatou: “Iniciamos a colocação na quadra esportiva e em uma das creches da Prefeitura, mas vamos beneficiar outras unidades. Ficou um espetáculo”.

OUTRAS VANTAGENS - Na avaliação de Corsino, não tem material melhor em termos de amortecimento e aderência: “A quadra ficou perfeita e esteticamente linda. Quem não joga, vai passar a jogar”, comenta o atleta que atua na modalidade desde os 12 anos de idade. O presidente da Fundação Municipal de Esportes (FME), Luciano Viana, concorda e acentua outras vantagens.

“É um piso que tem uma qualidade muito boa, sem falar no amortecimento para evitar lesões e na estrutura vazada que permite o escoamento das águas em períodos chuvosos”. Viana assinala que outro benefício é a absorção do calor: “Em uma quadra de cimento, o atleta não consegue jogar por muito tempo, quando as temperaturas estão altas”.

Para que as pessoas possam usufruir ainda mais da nova quadra, o presidente anuncia que pretende ampliar o horário de funcionamento da quadra, atualmente de segunda a sexta-feira até as 21h; e aos sábados e domingos encerrando às 19h: “Os atletas já viram que isso aqui é uma novidade e uma novidade que fará com que mais pessoas queiram praticar esporte”, conclui.