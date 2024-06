A sede da Academia é própria e está localizada no interior do Jardim São Benedito - Foto CDL/Divulgação

Publicado 03/06/2024 22:09

Campos - Abertura no próximo dia oito, às 16h, de uma exposição de ilustrações do Urban Sketchers (USk) Campos, com curadoria do coordenador do grupo, o arquiteto Ronaldo Araújo, marca o início da comemoração dos 85 anos de fundação da Academia Campista de Letras (ACL), datada de 21 de junho de 1939.

A programação será distribuída durante todo mês, na sede da entidade, no Jardim São Benedito (na região central da cidade). Como parte ainda da abertura, Ronaldo Araújo fará uma apresentação do USk, seguida de palestra da professora Maria Catharina Reis Queiroz Prata, do Instituto Federal Fluminense (IFF) Campos Centro.

Responsável pelo projeto Patrimônio Goitacá, a palestrante abordará “A cidade no espelho”. Cinco dias depois (13), às 19h, acontecerá uma mesa redonda para homenagear a Livraria Ao Livro Verde (a mais antiga do Brasil) por seus 180 anos de fundação. Trata-se de um patrimônio nacional que fechou as portas recentemente, afetado por crise financeira.

Participarão a professora Valéria Crespo (autora de pesquisa sobre a Livraria) e os acadêmicos Genilson Soares e Sylvia Paes (ela na condição de mediadora). Em seguida, a ACL receberá o lançamento e a afiliação de membros da Associação de Amigos de Ao Livro Verde (Asalve).

ENTIDADE PARCEIRA - O presidente da ACL, Ronaldo Júnior, explica que a Asalve será fundada a partir da Campanha SOS Ao Livro Verde, da qual a academia é signatária. Ele aponta que o terceiro evento ocorrerá em 17 de junho, às 19h; uma conferência em homenagem aos 95 anos de fundação da Associação de Imprensa Campista (AIC), considerada parceira da ACL.

A palestra será ministrada pelo acadêmico e jornalista Herbson Freitas, ex-presidente das duas instituições. Caberá a Ronaldo Júnior e ao presidente da AIC, Wellington Cordeiro, abrir os trabalhos. No “Dia D” (21) acadêmicos serão homenageados, recebendo a Comenda da Academia Campista de Letras a partir das 19h. Logo após, será apresentado o site oficial da instituição.

A centenária Sociedade Musical Lira de Apolo fará uma apresentação, seguida de um coquetel. O encerramento da programação será no dia 29, às 17h, com um bate-papo entre o antropólogo, professor e escritor Roberto Da Matta, e o acadêmico Carlos Augusto Souto de Alencar.

Ronaldo Júnior orienta que “durante os dias de evento, o público poderá visitar a exposição do grupo Urban Sketchers Campos - que estará aberta até o final do mês de junho - e, ainda, poderá conhecer peças artesanais do grupo Arte e Identidade do Artesanato Campista, que tem como proposta valorizar a cultura de Campos por meio do artesanato”.