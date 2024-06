Edilene Vianna diz que autismo é apenas uma maneira diferente de ver o mundo - Foto Divulgação

Edilene Vianna diz que autismo é apenas uma maneira diferente de ver o mundo Foto Divulgação

Publicado 01/06/2024 16:45 | Atualizado 01/06/2024 16:56

Campos – Transtorno do espectro autista (TEA) é, equivocadamente, considerado doença, por inúmeras pessoas desinformadas. Na verdade, trata-se de “um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados”.

A observação é comprovada pela psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica de Campos dos Goytacazes (RJ), Edilene Vianna, especialista em Intervenção Neuropediatra e em Educação Infantil. Ela desenvolve trabalho com respostas bastante positivas, junto a pais de crianças com TEA, orientando-os de forma saudável e didática.

A psicopedagoga pesquisa há vários anos a matéria e busca resultados a partir de experiências vividas em família, após diagnosticar o filho com TEA e partindo do princípio que “autismo é apenas uma maneira diferente de ver o mundo; um jeito único de ser”. Daí veio a iniciativa de escrever o livro “Thiago Vento Ventania”, da editora Uirapuru, didatizando a convivência do menino com a situação especial.

“Trata-se de uma obra sutil que conta a história de Thiago, um menino sonhador e que enxerga o mundo de um modo diferente, cheio de fascínio e de muitas curiosidades, vivendo de maneira intensa e particular”, resume. Edilene apontando também grandes reflexões sobre preconceito vivido por pessoas que estão dentro do espectro autista.

CONSCIENTIZAÇÃO - A proposta da psicopedagoga está também focada na importância da conscientização na promoção de uma sociedade mais inclusiva e justa: “O livro é o volume um da coleção ‘Amor Ágape’, um conjunto de obras que se dedica a abordar as questões relacionadas aos diversos transtornos que afetam crianças e jovens”, realça.

“Amor Ágape” também busca conscientizar sobre a importância da empatia, do acolhimento e da inclusão. Edilene assinala que, “além de fornecer informações preciosas sobre os transtornos em si, os livros trazem reflexões sobre como podemos ajudar e apoiar essas crianças e jovens em seu desenvolvimento emocional, social e educacional”.

Os livros têm uma linguagem acessível e informativa, sendo essenciais para quem busca conhecimento e entendimento das questões psicológicas infantis: “Cada obra da coleção trata de um transtorno específico”, conclui a escritora. O lançamento em Campos está sendo articulado pela assessoria da escritora.