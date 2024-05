Vera Cardoso alerta que Vigilância não faz contato telefônico e nem envia mensagens - Foto Divulgação

Vera Cardoso alerta que Vigilância não faz contato telefônico e nem envia mensagens Foto Divulgação

Publicado 31/05/2024 16:14 | Atualizado 31/05/2024 16:15

Campos – Um estelionatário está se passando por fiscal da Vigilância Sanitária (Visa) de Campos dos Goytacazes (RJ), para aplicar golpes no comércio e clínicas no município. O alerta é da assessora chefe do órgão, Vera Cardoso de Melo.

“A Visa não faz contato telefônico e não envia mensagens para os estabelecimentos e instituições para avisar previamente sobre ações de fiscalização”, orienta Vera acentuando que o órgão também não solicita documentos, informações bancárias ou confidenciais e nenhum tipo de cobrança, incluindo Pix.

Segundo Vera Cardoso, o golpista estaria utilizando a foto de um funcionário aposentado da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro para enganar as vítimas: “A falsa fiscalização é crime e qualquer atividade suspeita pode ser denunciada, de forma totalmente anônima, no site da Visa e comunicada à polícia”, aponta.

A assessora da Visa relata que o órgão apurou que o golpista vem praticando o crime em todo o estado, primeiro com o ramo de alimentos e, agora, na área de saúde: “Pedimos aos profissionais e donos de estabelecimentos que denunciem e que não façam nenhum tipo de pagamento”, realça.