Prefeitura definiu calendário anual em janeiro, incluindo diversos benefícios Foto Divulgação

Publicado 30/05/2024 18:46 | Atualizado 30/05/2024 18:57

Campos - Servidores, prestadores de serviço, cargos comissionados e estagiários da Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) passam o “feriadão” de Corpus Christi, a partir desta quinta-feira (30), com dinheiro no bolso. O pagamento referente a maio, previsto para esta sexta-feira (31), que é ponto facultativo, já está liberado.

No entanto, a Secretaria de Administração e Recursos Humanos admite a possibilidade de nem todos conseguirem sacar nesta quinta, por algum problema administrativo com o banco; nesse caso, devem aguardar até o dia seguinte, segundo o secretário Fellipe Augusto Almeida.

O calendário anual foi divulgado em janeiro, estabelecendo também a concessão da progressão funcional (letrinhas) referente ao período de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2023, dos servidores efetivos e estáveis da municipalidade.

Constam ainda concessão da promoção horizontal (letrinhas) para os profissionais do magistério que tenham cumprido os requisitos no período entre 1º de março de 2018 a 28 de fevereiro de 2022; adequação do piso do magistério de 2024; e restabelecimento da complementação previdenciária aos inativos do Previcampos que recebam até R$ 3.117 como vencimento base.

“Esta gestão municipal sempre primou pela valorização do servidor, pagando em dia e, inclusive, retomando o pagamento dos salários para o mês corrente”, ressalta Almeida pontuando que o setor de pagamento se desdobrou e não mediu esforços para que o calendário estabelecido fosse cumprido.

VÁRIOS BENEFÍCIOS - O secretário contabiliza que a folha de pagamento representa uma injeção mensal superior a R$ 100 milhões na economia local. “No ano passado, foi concedido reajuste de 10,41%, de forma escalonada, totalizando percentual maior que a inflação prevista para o ano passado, que foi de 5,79%, representando um acréscimo na folha de mais de R$ 4,8 milhões apenas em 2023”, resume.

Almeida enfatiza que, “desde o início da gestão do prefeito Wladimir, os servidores vêm tendo assegurada a garantia dos seus direitos, entre eles, regularização do pagamento; décimo terceiro salário em dia; Auxílio-Alimentação; Auxílio-Funeral; férias e rescisões, que estavam em atraso: criação do Estatuto da Guarda Civil Municipal.

O secretário cita também adequação dos pisos de várias categorias; entre elas: Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, técnico em enfermagem do Programa Saúde da Família (PSF) 40 horas e dos Auxiliares de Serviços Gerais; além de outras que ganhavam abaixo do salário mínimo. “A prefeitura também tem proporcionado a várias categorias a capacitação profissional e melhores condições de trabalho”, acentua.