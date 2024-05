Wladimir vistoriou as obras e comenta que a orla é praticamente um parque linear em toda a extensão - Foto Aldo Viana/Divulgação

Wladimir vistoriou as obras e comenta que a orla é praticamente um parque linear em toda a extensão Foto Aldo Viana/Divulgação

Publicado 24/05/2024 20:25

Campos – A revitalização da Orla de Guarus visa proporcionar novo visual à área para o convívio e lazer da população do subdistrito, em Campos dos Goytacazes (RJ). O projeto compreende o trecho entre as pontes General Dutra, no bairro Jardim Carioca, e Saturnino de Brito, no Parque Vicente Dias.

As obras foram iniciadas terça-feira (21) e são executadas, na primeira etapa, da ponte General Dutra à Igreja Santo Antônio, com a retirada da antiga pavimentação da calçada, que, devido ao desgaste pelo tempo, apresentava rachaduras e afundamentos. O prefeito Wladimir Garotinho esteve no local nesta sexta-feira (24).

“Essa obra é um marco para nossa Guarus, para a nossa cidade de Campos; um ponto turístico, um ponto de encontro e de convivência das famílias”, comenta Wladimir resumindo que uma orla completamente nova, remodelada, irá dar muito mais qualidade de vida.

“É praticamente um parque linear em toda a extensão da ponte da Lapa até a ponte General Dutra para transformar esse lugar, que é lindo por natureza, mas também com uma infraestrutura de tirar o fôlego”, observa o prefeito realçando que todas as famílias vão poder ter várias opções de lazer para diversão e convívio.

Wladimir resume que o projeto consta de calçadões, com acessibilidade, ciclovia, moderno sistema de iluminação, sinal de internet com wi-fi grátis em toda extensão e sinalização com programação visual integrada ao projeto de paisagismo, que vai proporcionar um novo aspecto urbano à orla.

“A nova ciclovia e a pista para caminhada também serão harmonizadas com a programação visual, que contará com canteiros e equipamentos para contemplação, esporte e lazer”, enfatiza Wladimir. A Orla de Guarus é utilizada constantemente por moradores do subdistrito, para caminhadas principalmente pela manhã e no período da noite.