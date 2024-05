Nicole acaba de conquistar enriquecer sua coleção de medalhas com mais duas de ouro - Foto Divulgação

Publicado 21/05/2024 22:31 | Atualizado 21/05/2024 22:42

Campos – Celeiro de craques do futebol que se destacaram em gramados brasileiros e mundiais, como Didi, Amarildo, Pinheiro, Odivan e tantos outros, Campos dos Goytacazes, na região norte do Estado do Rio de Janeiro, também tem marcas bastante positivas na natação.

Um dos nomes, Raphael Thuin, foi quatro vezes campeão mundial, em Copas do Mundo realizadas nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e China; 15 vezes campeão brasileiro e 29 estadual. A filha Nicole segue “as braçadas” do pai; com apenas 14 anos de idade, é uma colecionadora de medalhas.

Conquistar títulos faz parte da trajetória de Nicole, atleta do polo do Flamengo em Campos e da seleção estadual. A mais recente conquista aconteceu no último final de semana, no Parque Aquático do Vasco da Gama, por conta da primeira e terceira etapas do Circuito Celebridades.

Nicole disputou com dezenas de atletas “craques das piscinas” ficou com duas medalhas de ouro nas provas de 50m livre e 100m livre. Mas, não foi o único nome de Caqmpos a fazer bonito na piscina do clube cruzmaltino: Lucas Manhães, também de 14 anos, faturou duas medalhas de bronze nas provas de 50m livre e 100m borboleta.

O próximo desafio para os dois adolescentes é o Campeonato Brasileiro de Natação, marcado para Salvador (Bahia), entre os dias 11 a 15 de junho; estarão nadando pelo rubro negro da Gávea. Ambos já retornam aos treinos diários no Clube de Regatas do Saldanha da Gama, em Campos, sob orientações do professor Jacy Sales.

A expectativa é de que a coleção de medalhas de Nicole aumente: “Participar de competições como esta do Circuito Celebridades foi importante para nos manter focados na grande etapa do semestre, que é o Campeonato Brasileiro, em Salvador; estarão em disputa os melhores atletas do país”, pontua a atleta. Ela evita fazer prognóstico; mas, garante que “dará o seu melhor”.