Mesmo com sinal vermelho, o motoqueiro segue, prática constatada em vários cruzamentos Foto IMTT/Divulgação

Publicado 20/05/2024 15:16 | Atualizado 20/05/2024 15:29

Campos – O índice de motociclistas que não respeitam semáforo vermelho e outros tipos de regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em Campos dos Goytacazes (RJ) é preocupante e tem refletido em grande número de acidentes com vítimas, em números que, este ano, já superam o registrado no mesmo período de 2023.

A constatação é do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), que realizou levantamento em vários cruzamentos da cidade, nos meses de julho e agosto de 2023 e entre janeiro e março de 2024, principalmente na faixa horária das 8h às 9h. Em 19 pontos foram observados 3.131 motociclistas sobre suas condutas com relação ao semáforo vermelho e o número de condutas perigosas foi de elevada incidência.

De acordo com o IMTT, na média, 14,8% dos motociclistas mostraram comportamento de risco, mas há cruzamento em que a prática chega a quase 40%. A prática reflete também em inúmeros acidentes com vítimas. Segundo dados da Fundação Municipal de Saúde (FMS), no Hospital Ferreira Machado (HFM), entre os meses de janeiro e março de 2024, foram realizados 840 atendimentos a vítimas de acidentes motociclísticos, contra 781 no mesmo período do ano passado.

Levantamento junto ao 5º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), em Campos, reforça a incidência preocupante; em 2023, foram atendidas 1.800 ocorrências no trânsito, das quais 1.210 envolvendo algum tipo de acidente com moto. A assessora de Programas Especiais do IMTT, Ana Maciel, observa que os números impressionam e sugerem mudança urgente no comportamento de risco.

CRUZAMENTOS - “O comportamento das pessoas no trânsito é fundamental para reduzirmos os altos índices de acidentes e fatalidades”, pontua Ana Maciel avaliando: “Esse tipo de levantamento nos ajuda muito na tomada de decisões quanto às intervenções relacionadas à segurança viária. Estamos em plena Campanha Maio Amarelo, cujo tema é ‘Paz no trânsito começa por você’; nesse caso, o levantamento já indicou um grande alerta para os motociclistas se conscientizarem”.

O CTB prevê que avançar o sinal vermelho é infração gravíssima e gera multa no valor de R$ 293,47, além da perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor. Ana Maciel ressalta que alguns cruzamentos chamaram atenção pelo altíssimo índice de motociclistas que assumiram alto risco de causar um acidente.

A assessora cita como exemplo Rua Doutor João Maria com a Antônio Manoel, onde de 67 motociclistas observados, quase 50% não respeitaram semáforo vermelho. “Também na Avenida Arthur Bernardes com a Rua Doutor João Maria, durante o intervalo de 60 minutos, 30,8% dos motociclistas avançaram o sinal”, acrescenta citando que o maior volume de tráfego foi na Avenida 28 de Março com a Avenida Gilberto Cardoso, onde, dos 337 motociclistas, 11,6% não respeitaram a sinalização.