A trajetória de Toni Platão é de sucesso; foi vocalista da Hojerizah e iniciou carreira solo em 1991 - Foto Divulgação

Publicado 14/05/2024 15:03 | Atualizado 14/05/2024 15:19

Campos - “O amor segundo Herbet Vianna” será cantado na próxima sexta-feira (17), em Campos dos Goytacazes (RJ), por Toni Platão. No dia anterior (quinta-feira), no mesmo local, a atração será o quinteto campista Lamparão, no ritmo do forró pé de serra. A programação também está prevista para Itaperuna, sábado (18).

As apresentações em Campos, nos dois dias, terão início às 20h, no Teatro Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) Sesi (Serviço Social da Indústria), no subdistrito de Guarus. O nome do show de Toni Platão faz alusão a um livro fundamental de Clarice Lispector, "A Paixão Segundo G.H.", de 1964.

Toni Platão foi o vocalista da banda de rock Hojerizah, que fez muito sucesso nos anos 80 e iniciou carreira solo em 1991; ele será acompanhado pela The Soft Parade Band, formada por Cris Caffarelli (teclados, violão e vocal), Gustavo Camardella (guitarra e vocal), Maurício Borioni (bateria e vocal) e Wlad (baixo).

“O Amor Segundo Herbert Vianna” tem roteiro com músicas dos anos 80 e 90; como Óculos, Mensagem de amor, Meu erro, Nada por mim, Quase um segundo, Lanterna dos afogados, O amor não sabe esperar e Cuide bem do seu amor; além de hits como de autoria de Herbert em parceria com Paula Toller.

No ano passado, o show foi gravado, ao vivo, no Teatro Rival com participações especiais de Mumuzinho, Sandra Sá, Chico Chico, “Uns Dias”, em parceria vocal com Fernanda Abreu, Paulo Ricardo, Leila Pinheiro e Roberto Menescal. É a primeira vez que Toni Platão se apresenta com repertório de um único compositor.

LAMPARÃO – Já o quinteto Lamparão é de Campos e está fazendo sucesso desde 2004, com forró pé-de-serra. O fundador é Thiago Braz, responsável pela marcação do ritmo tocando zabumba; o fole tem a responsabilidade de Eric Ventura; Igor Alves executa no cavaco; o baixista é Luis Felipe Coelho; enquanto o triangulista Michel Gerard é também vocalista.