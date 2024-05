Participantes da caminhada expuseram cartazes com mensagens alusivas à iniciativa - Foto Vadinho Ferreira/Secom/Divulgação

Publicado 13/05/2024 16:52

Campos – Por meio do Programa FortaleSer e da Fundação Municipal da Infância e da Juventude (FMIJ), o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) está mobilizado para a Campanha Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no próximo dia 18. As ações tiveram início nesta segunda-feira (13), com uma caminhada na região do centro da cidade.

O tema da campanha é “Campos no Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: Garantir a Proteção é Urgente”. Na quarta-feira (15) haverá desdobramento, com a realização de seminário, A caminhada desta segunda-feira teve início às 8h e encerramento às 12h, tendo a participação da Guarda Mirim.

Para a tarde foi programada panfletagem e fixação de cartazes envolvendo representantes da Rede de Proteção Infanto-Juvenil do município. A coordenadora do Programa FortaleSer, Valéria Peçanha, ressalta que ainda é grande o número de casos envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes em todo Brasil.

“Em Campos, também têm sido registrados vários casos, inclusive com óbito, como ocorreu em março deste ano com a pequena Sofia, de seis anos, estuprada e morta”. Valéria resume que o objetivo da campanha é conscientizar a população, discutir o tema e mudar essa realidade com mais proteção às crianças e adolescentes.

A coordenadora realça que, em Campos, “será uma semana de sensibilização alusiva à Campanha Nacional de enfrentamento e combate à violência sexual de crianças e adolescentes, “uma luta que não termina no dia 18, porque estamos, diariamente, tentando combater esse tipo de violência que deixa marcas em nossas crianças e adolescentes; queremos chamar a atenção de toda a sociedade para esse problema, que tem vitimado nossas crianças e adolescentes”.

REDE DE PROTEÇÃO - Nas atividades desta terça-feira (14), as equipes estarão divididas para panfletagem e fixação de cartazes alusivos à campanha, das 9h às 11h; atuarão na Baixada Campista, com a participação de representantes do Conselho V; Centros de Referência de Assistência Social (Cras); Creas II; Peti.

Outros grupos atuarão nas proximidades do Creas III e da Rodoviária Roberto Silveira, ambos na Beira-Valão, no centro da cidade; no Mercado Municipal e no Shopping Popular Michel Haddad (camelódromo) com a participação de representantes da Guarda Civil Municipal, Creas III e Peti.

Valéria destaca que Campos possui rede de proteção à criança e ao adolescente com o Programa FortaleSer/FMIJ, “que acaba de completar 15 anos de assistência a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em março e presta atendimento psicoterapêutico, social e psicopedagógico a usuários”.

Há ainda outras iniciativas na rede de proteção são Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança Vítima de Violência Sexual (Caac), que funciona no Hospital Ferreira Machado 24h, de segunda a domingo; núcleos do Conselho Tutelar, Cras e Creas, Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) Mercedes Baptista, Delegacia de Atendimento Especializado de Atendimento à Mulher (Deam).

A denúncia de violência contra crianças e adolescentes pode ser feita através do Disque 100; outras opções são ligar para a Polícia Militar, através do 190; nas delegacias e núcleos dos conselhos tutelares; além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), através do 191. Valéria reforça com base no slogan da Campanha: “Garantir a Proteção é Urgente”.