As lojas aumentaram estoques, algumas até investiram no visual, visando aumentar clientela - Foto Divulgação

Publicado 10/05/2024 16:05

Campos – O comércio aumenta a expectativa de faturamento satisfatório nas vendas para o Dia das Mães, em Campos dos Goytacazes (RJ). Doze dias depois de o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo), Mauricio Cabral, ter apontado a estimativa de até 6% nas vendas, a Associação Comercial e Industrial (Acic) sobe para 10%.

A nova estimativa foi divulgada na manhã desta sexta-feira (10), a 48 horas do “Dia D”, pelo presidente da associação, Fernando Loureiro: “O setor vem registrando uma maior circulação de consumidores nas lojas do município; acreditamos num aumento nas vendas de até 10%, em relação ao mesmo período do ano passado”, realça.

Loureiro compartilha que pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, ressalta expectativa de que cerca de 128 milhões de consumidores já adquiram presentes para celebrar a data, em nível nacional.

“Isso representa um impulso significativo para o varejo, com uma movimentação estimada de incríveis R$ 40,21 bilhões”, observa o líder classista destacando que a data é considerada a segunda melhor para o comércio, ficando atrás apenas do Natal: “As mães merecem ser presenteadas, pois além de serem nossas escudeiras/protetoras, foi através delas que fomos concebidos”, justifica.

ESTOQUES RENOVADOS - Pelos cálculos da Acic, em média, cada consumidor deverá gastar R$ 120,00 com uma lembrança para não deixar a data passar em branco. Loureiro assinala que comerciantes do setor de vestiário, por exemplo, estão confiantes e renovaram o estoque apostando na coleção de outono/ inverno: “As lojas de perfumes, bijuterias, eletrodomésticos, calçados e assessórios também estão com novidades para agradar a todas as mães”.

Segundo o presidente, o comércio em Campos está autorizado a funcionar até mais tarde no sábado e no domingo, desde que pague hora extra ou negocie com o colaborador em folga. No último dia dois, o Sindivarejo divulgou que expectativa de aquecimento das vendas no município era de 4% a 6% em relação a 2023.

Na opinião do presidente da entidade, Mauricio Cabral, o Dia das Mães – o próximo domingo (12), segundo de maio - tornou-se uma oportunidade de movimentação econômica para o varejo brasileiro; ele comenta que é a ocasião em que o setor mais movimenta e arrecada dinheiro no primeiro semestre do ano.