Monitoramento semafórico é considerado fundamental no processo de mobilidade - Foto Divulgação

Publicado 07/05/2024 23:35 | Atualizado 07/05/2024 23:45

Campos - Um dos maiores eventos em soluções digitais para o setor público da América Latina acaba de ressaltar as ações implementadas pelo Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) desde 2021, visando à mobilidade urbana em Campos dos Goytacazes (RJ).

Trata-se do Selo Connected Smart Cities (CSC) GovTech 2024, garantido ao município, enquadrado como inteligente entre 30 em todo o país. O ato aconteceu no final da semana, em São Paulo

“Temos participado, nos últimos anos, em busca de inovações e aplicabilidades para nossa cidade”, assinala o presidente do IMTT, Nelson Godá, destacando a importância da participação na última edição da Smart Cities; ele lista alguns avanços que possibilitaram o reconhecimento do município como cidade inteligente.

“Já avançamos na mobilidade urbana com monitoramento semafórico, sincronismo entre eles, eletrônico e inteligente”, pontua acrescentando: “Estamos com telemetria no transporte público, testes de sistemas para verificação de buracos no pavimento e impacto no transporte, e agora com a implantação do cerco eletrônico”.

Sem especificar os próximos passos elaborados, Godá enfatiza: “Avançaremos ainda mais para melhorar nosso posicionamento enquanto cidade conectada nesta área da mobilidade urbana e segurança pública”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) resume que “o Selo CSC GovTech é uma ferramenta para incentivar a governança de ambientes de inovação e reconhecer as boas práticas em cidades inteligentes, uma iniciativa da Plataforma Connected Smart Cities, em parceria com a EXXAS, um bureau de soluções para cidades e ecossistemas”.