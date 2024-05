Maurício Cabral observa que o período é o segundo melhor para o comércio vender - Foto Divulgação

Maurício Cabral observa que o período é o segundo melhor para o comércio vender Foto Divulgação

Publicado 02/05/2024 17:40 | Atualizado 02/05/2024 17:41

Campos – Tradicionalmente, as vendas no comércio de Campos dos Goytacazes (RJ) são aquecidas motivadas por datas especiais; o Dia das Mães, segundo domingo de maio (12) é uma delas, considerada uma das melhores para o setor faturar (a primeira é Natal). A expectativa é que haja aumento de 4% a 6% em relação a 2023.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campos (Sindivarejo), Mauricio Cabral, comenta que o Dia das Mães tornou-se uma oportunidade de movimentação econômica para o varejo brasileiro: “É a ocasião em que o setor mais movimenta e arrecada dinheiro no primeiro semestre do ano”.

Cabral lembra que, em 2023, a compra de presentes para as mães movimentou cerca de R$ 28,2 bilhões no varejo físico do Brasil. No geral, 81% dos brasileiros realizaram alguma comemoração nesta data: “Assim, ao aproximar-se do dia, a expectativa dos varejistas vai aumentando”, observa.

O Sindivarejo aponta que os itens mais populares para presentear, entre os consumidores, costumam serem roupas; calçados; acessórios; perfumes; almoço ou jantar em restaurantes; cosméticos; eletrodomésticos; celular; vale-presente; passeio ou viagem; procedimentos estéticos; kits de presente.

“A maioria dos que planejam comprar no Dia das Mães de 2024 gastará entre R$ 50 e R$ 200, com o cartão de crédito sendo o método de pagamento preferido para 72% dos consumidores”, pontua o presidente acentuando “O pix será usado por 24% dos pesquisados”, realça assinalando que muitos consumidores já antecipam as compras.