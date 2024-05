Trabalho de sinalização já está sendo executado em trechos da Nazário Pereira Gomes - Foto Marcelo Mattos/Divulgação

Publicado 02/05/2024 16:22 | Atualizado 02/05/2024 16:29

Campos – Projeto criado pelo governo municipal, para recapeamento asfáltico, o “Asfalto Novo” contempla 95 ruas e avenidas do subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes (RJ), Visa facilitar o fluxo de veículos, interligar bairros e garantir maior mobilidade e segurança aos usuários do trânsito.

Por meio do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), está sendo intensificada a sinalização, já tendo sido executada em trechos da Avenida Nazário Pereira Gomes, com pinturas de faixas de pedestres; estão também programadas sinalizações vertical e horizontal de lombadas, vagas de estacionamentos e ciclofaixa.

De acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura, Fabrício Ribeiro, o projeto é um investimento próprio da prefeitura, na ordem de R$ 60 milhões: “São obras de recapeamento asfáltico, retificação de trechos de vias e sinalização viária, realizadas em conjunto pela Obras e o IMTT”.

Ribeiro explica que as obras de recapeamento foram iniciadas na Avenida Professora Carmem Carneiro, “a partir da interseção com a Tancredo Neves e prosseguiu até a Murilo Peixoto, que é o acesso da BR 101 para os bairros Eldorado, Novo Eldorado, Vila Industrial e para o Distrito Industrial de Guarus”.

O secretário ressalta que serão cobertos cerca de 700 mil metros quadrados com massa asfáltica, custeados com recursos do governo municipal: “Guarus tem apresentado crescimento exponencial com o surgimento de vários empreendimentos, tanto no segmento produtivo quanto no imobiliário; isso eleva o número de veículos de serviços e também de automóveis e motos", observa.