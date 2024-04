Thiago Rangel defende a reabertura como essencial para prevenir danos causados por alagamentos - Foto Divulgação

Thiago Rangel defende a reabertura como essencial para prevenir danos causados por alagamentos Foto Divulgação

Publicado 26/04/2024 14:49

Campos - Garantir a segurança e o bem-estar dos habitantes das áreas afetadas pelas fortes chuvas que constantemente se repetem no norte do Estado do Rio de Janeiro é o objetivo do deputado estadual Thiago Rangel (PODE), ao defender a reabertura imediata das comportas de águas existentes no Terminal Pesqueiro do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes.

O parlamentar faz a solicitação por meio da Indicação Nº 3046/2024, protocolada no início deste mês na Assembleia Legislativa (Alerj) na qual pede que seja enviado ofício ao governador Cláudio Castro com a reivindicação, que deverá ser executada pela Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade.

A iniciativa de Rangel é considerada imprescindível e as medidas para solucionar o problema têm caráter emergencial: “A manutenção e abertura adequadas das comportas de águas no terminal pesqueiro são essenciais para prevenir danos maiores, como enchentes e inundações, que podem colocar em risco a vida e o patrimônio das pessoas”, justifica o deputado.

O Terminal Pesqueiro está localizado na na divisa da praia do Farol, em Campos, com o município de Quissamã. Geralmente, há problemas causados por alagamentos em períodos de chuvas. O manejo da comporta é feito pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para controle ambiental e a reabertura é apontada como saída para minimizar os impactos provocados pelas fortes chuvas.