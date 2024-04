Dez guardas estiveram envolvidos na operação, realizada na Pelinca e Parque Tamandaré - Foto GCM/Divulgação

Publicado 22/04/2024 13:09

Campos - Com foco em transtornos no trânsito, a Guarda Civil Municipal (GCM) realizou nas noites dessa sexta-feira (19) e sábado (20) mais uma Operação Choque de Ordem da Avenida Pelinca e no Parque Tamandaré, onde há uma grande concentração de restaurantes e bares, em Campos dos Goytacazes (RJ).

O objetivo foi garantir a mobilidade das pessoas, bem como a sensação de segurança para os freqüentadores dos dois bairros nobres. Iniciadas às 22h (sem previsão para o término) as ações envolveram dez guardas em cada noite e lavraram 63 notificações ao todo, a maioria por estacionamento irregular. No primeiro dia foram feitas 19 notificações e 44 no segundo.

O gerente de Trânsito e Transporte da GCM, Leonardo Batista Simões, explica que o foco dessa operação é voltado para dar tranquilidade aos moradores, comerciantes e frequentadores desses locais: “Antigamente nós tínhamos uma reclamação muito grande dos moradores”, observa.

“A maioria das reclamações era em decorrência da bagunça que tinha de veículos estacionados de forma irregular ou com som alto, de brigas, entre outros tumultos”, relata Simões justificando que, em decorrência disso, foi iniciada a Operação Choque de Ordem.

“O ordenamento é não só do trânsito, mas também para evitar brigas, confusões e restabelecer a paz naquele local”, realça o coordenador acrescentando: “Inclusive, participamos de uma reunião com o Ministério Público e nos comprometemos em aumentar a fiscalização e estamos cumprindo conforme o prometido”.