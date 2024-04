O Procon, que tem sede na Avenida José Alves de Azevedo, recebeu várias denúncias - Foto Divulgação

O Procon, que tem sede na Avenida José Alves de Azevedo, recebeu várias denúncias Foto Divulgação

Publicado 18/04/2024 17:12 | Atualizado 18/04/2024 17:55

Campos – Golpistas estão aplicando “golpe do cartão” em Campos dos Goytacazes (RJ), para tentar pegar empréstimos bancários em nome das vítimas, geralmente aposentados e pensionistas. O alerta é da Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do município.

De acordo com o secretário executivo, Carlos Fernando Monteiro, o órgão recebe inúmeras reclamações de pessoas que caíram no golpe: “Elas foram abordadas nas ruas, algumas até nas próprias residências, por golpistas oferecendo cartão que daria desconto em farmácias ou supermercados e no comércio em geral”.

Monteiro orienta para as pessoas não aceitarem nenhuma proposta antes de checar a procedência; podem entrar em contato com o Procon, através do telefone (22) 98175 - 2523 ou pelo atendimento pelo WhatsApp, (22) 98175 – 2561. A sede está localizada na Avenida José Alves de Azevedo, 236, Centro.

O secretário detalha que os golpistas apresentam as vantagens e explicam que, para receber o cartão, é necessária uma foto da pessoa abordada. “No momento que a captura da imagem é feita, os fraudadores fazem imediatamente um empréstimo em nome da vítima, que passa a ter o valor descontado em seu benefício”.

O Procon apurou que tudo começa com um telefonema: o golpista liga, faz uma breve exposição das vantagens, reforça que não há despesa para quem aceita e marca uma visita para sacramentar. Também aplica o golpe nas entradas das agências bancárias.

“As pessoas acabam atraídas, aceitam as condições e quando vão perceber que caíram no golpe já não há o que fazer”, observa o secretário explicando que, com todos os dados e cópia de documento com foto do abordado, o golpista consegue empréstimo bancário em nome da vítima, por meio de aplicativos.

“Isso é na verdade uma fraude”, ressalta Monteiro realçando: “Então, fica aqui a dica: não aceitem cartão, não recebam em suas casas quem vocês não conhecem e tomem muito cuidado com seus dados. E qualquer problema nos procure no Procon”. Nos últimos dois dias não houve nenhuma denúncia.