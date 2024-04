Patrícia Cordeiro aponta que Caminhos da Fé tem respaldo por força de lei municipal - Foto Telmo Filho/Divulgação

Patrícia Cordeiro aponta que Caminhos da Fé tem respaldo por força de lei municipal Foto Telmo Filho/Divulgação

Publicado 17/04/2024 14:49

Campos – A visibilidade dos produtos turísticos no desenvolvimento do município, com foco na tradição religiosa está inserido no Circuito Turístico Caminhos da Fé integrado à Rota Caminhos do Açúcar, apresentado nessa terça-feira (16), na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campos dos Goytacazes (CDL).

A iniciativa foi do governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf). Revitalizar a peregrinação na Festa de Santo Amaro, na Baixada Campista, é um dos pontos da estratégia.

A secretária de Turismo, Patrícia Cordeiro, explica que o objetivo do evento foi integrar o Caminho de Santo Amaro ao Caminho de São Bento e fazer desse roteiro uma parte do que o município propõe dentro do Caminhos do Açúcar: “A ideia foi do Sebrae, que é um grande braço nessa organização”, aponta.

Patrícia diz que foram realizados todos os processos por etapas bem definidas: “O Caminhos da Fé tem respaldo por força de lei municipal do vereador Fábio Ribeiro, o que nos possibilita a busca pelo reconhecimento como, de fato, um caminho de procissão de fé. A Igreja Católica, por exemplo, já entendeu a importância do turismo, tanto que tem agora um departamento voltado para o turismo religioso”.

Na avaliação da secretária, o Circuito Turístico Caminhos da Fé serviu para mostrar que o poder público está fazendo a sua parte, que é de ordenar os espaços. “Agora, a gente precisa convocar os empresários para que tenham ideias criativas e lancem produtos que se beneficiem dessa rota”, pontua.

O diretor regional do Sebrae, Guilherme Reche, realça que o fortalecimento de diversos setores de negócios faz parte de toda estratégia da entidade: “E não seria diferente no turismo, que congrega mais de 500 atividades direta e indiretamente que fazem com que o poder da economia possa girar de forma positiva, desde que tenhamos estratégias eficientes e consolidadas”.

Reche ressalta que há inúmeros monumentos históricos, várias histórias para serem contadas e oportunidade de desenvolvimento de negócio no município. Então, o nosso papel é estruturar de maneira estratégica e mostrar para os empresários que podem aproveitar algo de grande ascensão, que é o turismo religioso”, relata.