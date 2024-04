O governo do Estado ficou incumbido de bancar as alimentações, servidas gratuitamente - Foto Divulgação

Publicado 19/04/2024 17:01 | Atualizado 19/04/2024 17:17

Campos – Depois de fechado há quatro anos e reaberto em maio de 2021, por iniciativa do prefeito Wladimir Garotinho junto ao governo estadual, o Restaurante do Povo (antigo Restaurante Popular) está ameaçado de voltar a deixar de atender. A causa é atraso de quase cinco meses, pelo Estado à empresa fornecedora dos alimentos, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

Na parceria firmada entre os dois governos, ficou definido que as despesas com alimentação ficariam por conta do Estado, cabendo ao município disponibilizar espaço para funcionamento do restaurante e ceder funcionários para atendimento. Mas, o compromisso estadual não estaria sendo cumprido.

O restaurante funciona no centro da cidade e atende a mais de 1.500 pessoas diariamente, servindo refeições, entre café, almoço e jantar, gratuitamente. A ameaça de fechamento acontece um ano após alcançar a marca de um milhão de refeições oferecidas à população, desde pessoas que mais carecem até trabalhadores.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (19), o governo do Estado diz que está empenhado pela liberação das parcelas devidas. Explica que o pagamento pelos serviços prestados no restaurante está sendo feito por um Termo de Ajuste de Contas, enquanto se resolvem questões jurídicas para uma licitação.

“Desta forma, por razões administrativas, relativas a esse processo, houve atraso na liberação destes pagamentos”, realça o Estado ratificando que “a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está empenhada pela liberação das parcelas devidas o mais rápido possível”.

A coordenadora do programa Segurança Alimentar Nutricional (SAN) da secretaria municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Thais Serafim, torce para que o Estado realmente cumpra a parte dele. “O Restaurante do Povo é um importante aliado ao combate à desnutrição das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade”, observa.

Thais explica que a oferta de café da manhã, almoço e sopa no restaurante desempenham um papel crucial na promoção da nutrição e saúde dos usuários, além de contribuir para a garantia do direito de todos a uma alimentação adequada e saudável. “Essa iniciativa é especialmente significativa para indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica”, pontua.