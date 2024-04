Vinicius Viana explica que curso proporciona formação ao longo de sete meses - Foto Terceira Via/Divulgação

Campos/Região – Em parceria com o programa Bolsa Mais Brasil e o Centro de Profissionalização e Educação Técnica (CPET), o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), acaba de lançar o Curso Técnico de Guias de Turismo Regional.

Cem por cento online e reconhecido pelo Ministério da Educação, a iniciativa visa fortalecer a promoção do turismo, através da qualificação de profissionais para atender à crescente demanda por serviços de qualidade do setor no norte/noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

O secretário executivo do Cidennf, Vinícius Viana, explica que o curso proporciona uma formação abrangente ao longo de sete meses, totalizando 860 horas de carga horária. “Com mensalidades no valor de R$ 92,99, além de uma taxa de adesão de R$ 130,00, o programa tem como objetivo principal democratizar o acesso à educação técnica de qualidade na região”, pontua.

Na opinião de Viana, o programa tem importância estratégica para o fortalecimento do turismo regional. O secretário destaca que os guias de turismo desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do turismo em nossas regiões. “Para se inscrever, basta acessar o site bolsamaisbr.com.br/cidennf”, orienta.

“Esta parceria demonstra o compromisso do Cidennf em capacitar profissionais locais para de impulsionar o turismo, promover a preservação do patrimônio cultural, histórico e natural”, pontua Viana acrescentando que o objetivo é também garantir experiências turísticas de qualidade e segurança para os visitantes.

De acordo com o secretário, o trabalho também está em consonância com o projeto Rota Caminhos do Açúcar, uma iniciativa do consórcio voltada para promover e destacar o potencial turístico do interior fluminense, através dos municípios consorciados. “O passeio é obrigatório, por lei, ser guiado por um guia de turismo, uma atividade regulamentada desde 1993”.

Com sede em Quissamã, o Cidennf é presidido pela prefeita do município, Fátima Pacheco, e formado pelas cidades de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá e Varre-Sai.