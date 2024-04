Paulo Hirano comenta que o prêmio confirma a qualidade da saúde da rede municipal - Foto Guilherme Giró/Divulgação

Paulo Hirano comenta que o prêmio confirma a qualidade da saúde da rede municipal Foto Guilherme Giró/Divulgação

26/04/2024

Campos – Criado há mais de um ano pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Saúde, o programa "SOS Coração" já salvou 250 pessoas em Campos dos Goytacazes (RJ) e acaba de ser premiado, classificado em terceiro lugar, durante mostra realizada na sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na cidade do Rio de Janeiro.

O objetivo do programa é oferecer atendimento rápido e eficiente aos pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Todos os detalhes foram apresentados pelo secretário Paulo Hirano, nessa quinta-feira (25), na 4ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde Cosems-RJ e IdeiaSUS Fiocruz, concorrendo com mais de 100 projetos.

Paulo Hirano relata que a mostra permitiu evidenciar que Campos está entre os primeiros municípios do estado nas práticas de saúde: “Apresentamos o 'SOS Coração', uma das nossas grandes bandeiras que atende não só a Campos, mas a região norte fluminense; este é o nosso propósito; nossa missão é cuidar das pessoas e salvar vidas”.

O secretário ressalta que, com a premiação, Campos vai ganhar uma Curadoria em Saúde do IdeiaSUS-Fiocruz ( Banco de Práticas e Soluções em Saúde e Ambiente) por um ano, terá o trabalho publicado em um livro oficial e vai receber um vídeo com a participação. Pela classificação, Hirano recebeu um troféu e os certificados de participação e de colocação.

CONGRESSO - A mostra foi realizada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Plataforma Colaborativa IdeiaSUS Fiocruz. “Outra conquista é que o município será um dos oito a representar o Estado do Rio no 38º Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde”, pontua o secretário. O evento está programado para os dias 30 de junho a três de julho em Porto Alegre.

“Mais uma ótima notícia para a nossa cidade”, comemora o prefeito Wladimir Garotinho. “Foram mais de 100 projetos avaliados e o 'SOS Coração' está no pódio, recebendo o terceiro lugar. Agradeço a toda equipe que se dedica e trabalha diariamente salvando vidas nesse projeto tão importante e vitorioso. O troféu ficará à mostra para todos nós”, realça Wladimir.

A vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Maria da Conceição de Souza Rocha, elogia o "SOS Coração": “Achei a experiência interessante e, porque deixou de ser um serviço só eletivo e passou a ser disponível a qualquer hora que houver necessidade de uma intervenção imediata para salvar vida".

Paulo Hirano resume que a intervenção deve ocorrer nas duas primeiras horas após a entrada dos pacientes nas unidades de urgências e emergências do município: “O atendimento imediato reduz em 50% o índice de óbitos por infarto. O fato de ter sido considerada a terceira melhor prática de saúde do estado vem confirmar a excelência da qualidade assistencial no município de Campos dos Goytacazes”, conclui.