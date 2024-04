A estratégia para realização dos trabalhos foi definida durante reunião na última sexta-feira - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 24/04/2024 22:24

Campos - A revitalização do Centro Histórico de Campos dos Goytacazes (RJ) envolve não apenas segurança pública; mas, um conjunto de ações que possa tornar a região central da cidade mais atrativa ao interesse turístico e aumentar o movimento no comércio local. Esta é a proposta do governo municipal, resumida pela a secretária municipal de Turismo, Patrícia Cordeiro.

Na noite desta quarta-feira (24), uma ação integrada envolvendo vários órgãos municipais foi

iniciada, com lavagem geral da Praça São Salvador e limpeza de canaletas, além de vistoria e revisão de postes e pontos de iluminação pública. O trabalho é coordenado pela Secretaria de Turismo.

“Hoje a gente está iniciando essa força-tarefa; são várias equipes, várias secretarias envolvidas”, ressalta Patrícia Cordeiro relatando que a importância da revitalização é que o centro de Campos tem uma relevância histórica imensa: “É um lugar de muito interesse turístico e é literalmente o centro do fomento da economia”.

Tornar o que já é um patrimônio do município mais confortável e atrativo é o resumo da finalidade dos serviços, segundo a secretária que realça: “A iniciativa é para que as pessoas passeando pelo centro, indo fazer suas compras, possam contemplar também uma parte da nossa história”.

As demandas foram definidas na última sexta-feira (19), pelo grupo de trabalho. Estão na pauta sinalização viária; estacionamento; ambulantes; melhoria da infraestrutura; estímulo ao comércio local e segurança pública. Os trabalhos são executados à noite, para não atrapalhar o movimento no comércio nem o trânsito no centro da cidade.

Fazem parte da força-tarefa, além do Turismo, as secretarias de Obras e Infraestrutura; Comunicação Social; Desenvolvimento Econômico; Planejamento Urbano; Mobilidade e Meio Ambiente; Serviços Públicos; Departamento de Posturas; Instituto Municipal de Trânsito e Transporte; Ordem Pública; e Guarda Civil Municipal.