Nicole Thuin sonha seguir a trajetória do pai, que conquistou quatro copas do mundo Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 29/04/2024 14:00

Campos – O sonho da atleta Nicole Thuin, 14 anos, de representar a natação do Brasil nas Olimpíadas ou na Copa do Mundo amadurece. Ela é de Campos dos Goytacazes (RJ) e coleciona vários títulos, o mais recente a Copa das Federações, na qual conquistou quatro medalhas de ouro, nas provas 50 metros (m) livre, 100 livre e nos revezamentos 4x100m livre e 4x200m livre.

Na mesma competição – realizada nos últimos dias 24 a 26, no Clube de Regatas do Vasco da Gama-, a nadadora ainda se destacou com uma medalha de prata nos 50m borboleta, disputando com os melhores atletas da natação nas categorias infantil a Sênior. Também de Campos, Lucas Manhães, 14 anos, conquistou duas medalhas de prata, nos 50m borboleta e 50 costas.

Nicole e Lucas nadam no polo avançado do Clube de Regatas do Flamengo em Campos dos, sob o comando do técnico Jacy Sales, e integraram à Seleção Estadual de Natação. A atleta compete há vários anos e tem por meta seguir a trajetória do pai, o ex-atleta da seleção brasileira de natação Raphael Thuin, que conquistou quatro Copas do Mundo.

A mãe de Nicole, Roberta Cipriani, acompanha de perto o empenho da filha, que considera disciplinada nos treinos: "Além de treinar três/quatro horas de segunda a sábado, ela abre mãos de várias coisas que uma adolescente gosta, como comer doces ou ir a festas para treinar”.

Na avaliação de Nicole, a Copa das Confederações foi uma competição com muita melhora e aprendizado: “Estou muito feliz por estar conseguindo melhorar minhas colocações e os meus tempos. Tive ótimos resultados, com quatro medalhas de ouro e uma de prata, além de conseguir o troféu índice técnico, na prova de 100m livre, fazendo o tempo de 1.01,26 segundos”.

A atleta enfatiza que seu sonho na natação é evoluir cada vez mais e um dia conseguir representar a seleção brasileira nas Olimpíadas. Nesta segunda feira (29) os atletas de Campos que representam o polo avançado do Flamengo, voltam à piscina para treinar em busca da próxima competição.