Ao todo, serão oito turmas de professores cursistas do LEEI na educação infantil municipal Foto Layla Constantino/Divulgação

Publicado 29/04/2024 17:29 | Atualizado 29/04/2024 19:34

Campos – A proposta de formar professoras da educação infantil para que possam desenvolver, com qualidade, o trabalho com as linguagens oral e escrita, em creches e pré-escola do governo de Campos dos Goytacazes (RJ) sinaliza positivamente; a cidade é segunda no ranking estadual de quantitativo de profissionais no curso do Programa de Formação Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI); a primeira é Rio de Janeiro.

O Percurso Formativo LEEI 2024 está sendo iniciado pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), com três turmas de professores cursistas atuantes na educação infantil da rede municipal de ensino. Segundo a articuladora municipal do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) pela Seduct, Layla Constantino; nesta segunda (29) e terça-feira (30), outras cinco turmas darão início ao processo, totalizando cerca de 400 interessados.

“Essa é mais uma ação no âmbito do CNCA, em parceria com universidades federais”, assinala Layla explicando que o processo formativo é robusto, com certificação equivalente a um curso de extensão e aperfeiçoamento: “A LEEI é um percurso de formação continuada, para além de um curso”, resume. Ela obteve as informações durante reunião com a coordenação do programa, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj).

A articuladora realça que o programa é a oportunidade para que as professoras e demais profissionais da educação infantil, coordenadoras pedagógicas e gestoras se debrucem sobre suas práticas cotidianas, buscando analisá-las, amparadas por conhecimentos teóricos e metodológicos; “Esse é um movimento muito importante e potente”.

De acordo com Layla, o curso LEEI é direcionado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em formato híbrido, com encontros presenciais de quatro horas a cada 15 dias, encontros remotos e síncronos pela plataforma Avamec (Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação), com atividades realizadas pelos professores no total de 126 horas de formação.

“Este ano, estaremos atendendo nos turnos manhã, tarde e noite a oito turmas de aproximadamente 40 professores cursistas cada, que atuam em turmas de Educação Infantil”, pontua acentuando: “Os encontros presenciais acontecerão na Escola de Formação de Educadores Municipais (Efem)”.

