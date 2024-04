Ações do governo municipal são apontadas como importantes para a cidade diminuir pobreza - Foto César Ferreira/Divulgação (Secom)

Publicado 29/04/2024 22:10

Campos - Empregabilidade em alta, programas sociais e oportunidades produtivas para familiares no empreendedorismo garantem a Campos dos Goytacazesser o único município da região norte do Estado do Rio de Janeiro a apresentar redução no índice de pobreza no mês de março, em relação ao mesmo período do ano passado.

A observação é do diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, economista Ranulfo Vidigal, ao comentar dados divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério de Combate à Fome, com base nos números de pessoas da faixa mais pobre da população brasileira registradas no CadÚnico.

Os dados fazem parte de estratégia do governo federal, de realizar avaliação das políticas públicas de transferência de renda: “A base para todos os programas é o CadÚnico - cadastro que viabiliza uma perfeita focalização das ações, visando reduzir a pobreza em nosso país”, ressalta Vidigal.

O recorte regional é considerado interessante pelo economista, principalmente pelo fato de comparar cidades com um contexto social de grande semelhança: “Estes dados recentes confirmam o acerto do poder público em priorizar o orçamento público nas áreas de transferência de renda, saúde e educação, que em Campos perfazem mais da metade do gasto/investimento anual”.

EMPREGABILIDADE - Dentro do contexto, o diretor destaca que, por outro lado, não se pode ignorar o crescimento expressivo da empregabilidade na cidade que, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) – órgão ligado ao Ministério do Trabalho -, representa 12 mil vagas líquidas em três anos.

“Também não devemos ignorar os 8.800 novos microempreendedores individuais que passaram a existir, ou o esforço do Fundecam (Fundo de Desenvolvimento de Campos) em apoiar os pequenos negócios”, pontua Vidigal analisando que o desafio para os próximos anos é continuar gerando oportunidades produtivas, mediante o fortalecimento das indústrias locais.

O economista enfatiza que o resultado apontado pelo Ministério da mostra que a escolha do prefeito Wladimir em estabilizar as finanças municipais e fortalecer a economia local foi acertada: “No contexto regional deixa um dever de casa para as outras cidades, no sentido de fortalecer o dinamismo de suas economias, a exemplo do que ocorre com Campos, conforme observações de estudo recente da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf)”, realça.