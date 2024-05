Durante os mutirões, as equipes dão uma geral para identificar focos de proliferação do mosquito - Foto Divulgação

Publicado 06/05/2024 15:23

Campos – Na busca do conhecimento de forma rápida do índice de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya em Campos dos Goytacazes (RJ), a partir desta segunda-feira (6), até sexta-feira (10), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa).

A pesquisa amostral é recomendada pelo Ministério da Saúde; ela indica que o índice de infestação satisfatório para o mosquito transmissor de arboviroses é abaixo de 1%. Pelos critérios, os resultados do LIRAa (que é o segundo realizado pelo CCZ neste ano) devem ser divulgados na semana seguinte à conclusão da coleta de dados.

No levantamento anterior o índice apurado foi 4,9%; porém, a expectativa é de que, desta vez, haja redução. O coordenador do Programa Municipal de Controle de Vetores (PMCV), Claudemir Barcelos, adianta que, tendo em mãos os resultados, os mutirões às sextas-feiras serão retomados, com focos, principalmente, nas áreas que apresentarem altos índices de infestação.

Barcellos explica que, para essa edição do LIRAa, serão trabalhados 3.128 quarteirões e 8.201 imóveis; “São 99 áreas diferentes, distribuídas em 19 estratos. Assim que concluída a pesquisa, os resultados também serão informados à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) e ao Ministério da Saúde; as áreas serão trabalhadas na semana seguinte ao anúncio da amostragem”, ressalta.

Dados divulgados pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira (6), referentes ao período da 1ª a 18ª Semana Epidemiológica de 2024 (janeiro a cinco de maio), apontam, em Campos, 10.790 notificações para dengue e 487 para chikungunya; sem registro de zika vírus.