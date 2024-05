Wladimir lidera em todas as projeções e sua administração tem mais de 70% de aprovações - Foto Divulgação

Wladimir lidera em todas as projeções e sua administração tem mais de 70% de aprovações Foto Divulgação

Publicado 03/05/2024 14:05

Campos – Com 70,5% de aprovação do seu governo, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ) teria 64,5% dos votos válidos, se a eleição fosse hoje. É o que aponta a primeira pesquisa do instituto Prefab Future realizada no município, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-04536/2024º.

O trabalho de campo envolveu 18 entrevistadores e dois supervisores, no dia 26 de abril; foram entrevistados 1002 eleitores. A margem de erro é de 3,1% e intervalo de confiança de 95%. Wladimir lidera com 53,7%, seguido de Carla Machado (18,7%) e Delegada Madeleine (6,8%); não sabe/indeciso, 31,3% e branco/nulo, 8,1% somam 39,4%.

No quadro geral, o levantamento mostra que, mesmo impedida pela Justiça Eleitoral de ser candidata por Campos (seria a terceira candidatura seguida ao mesmo cargo) a deputada estadual e ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado, é a segunda colocada.

A delegada da Polícia Civil Madeleine tem 6,8%; em seguida, aparecem o deputado estadual Thiago Rangel (2,5%), Alexandre Buchaul (0,6%), Professor Jefferson Azevedo (0,6%) e Jorge Magal (0,5%). Não sabe ou indeciso somam 10,1% e Branco ou Nulo, 6,5%.

A maior rejeição é a Magal (19,7%). Na sequência: Wladimir 9,4%; Carla Machado 8,2%; Thiago Rangel 6,3%; Alexandre Buchaul 5,3%; Clodomir Crespo 2,9%; Delegada Madeleine 2,7%; Professor Jefferson Azevedo 1,7%; não sabe ou indeciso 29,1%; não rejeito nenhum 14,7%.

Quanto ao governo Wladimir, 70,5 aprovam; 14,9 não; não sabe avaliar- 14,6%.

PROJEÇÕES - De acordo com as projeções feitas, na espontânea Wladimir teria 52,8%; Carla Machado 3,6%; Delegada Madeleine 1,8%; Thiago Rangel 0,6%; Caio Vianna 0,5%; Jair Bolsonaro 0,3%; lula 0,3%; Arnaldo Viana 0,2%; outros 0,5%; não sabe/indeciso 31,3%; branco/nulo 8,1%.

Já na estimulada, Wladimir lidera com 53,7%; seguido por Carla Machado 18,7%; Delegada Madeleine 6,8%; Thiago Rangel 2,5%; Alexandre Buchaul 0,6%; Professor Jefferson Azevedo 0,6%; Magal 0,5%; Clodomir Crespo não pontuou; não sabe/indeciso 10,1%; branco/nulo 6,5%. Votos válidos: Wladimir 64,5%; Carla Machado 22,4%; Delegada Madeleine 8,1%: Thiago Rangel 3%; Alexandre Buchaul 0,7%; Professor Jefferson 0,7%; Magal 0,6%.

Na avaliação do cientista político do instituto Prefab Future, João Nonato, há uma relevante sedimentação do voto espontâneo em Wladimir de 52,8%: “Demonstra que a alta aprovação de seu governo (70,5%) tem se transformado em voto. Há uma tendência de reeleição em primeiro turno hoje, e na oposição se destaca dos demais a deputada estadual Carla Machado”, pontua.

O Prefab Future ganhou notoriedade em nível nacional, por ter acertado o resultado na pesquisa à intenção de votos a governador em 2022, na disputa entre Claudio Castro e Marcelo Freixo; também indicou a vitória de Wilson Witzel em 2018, à frente de Eduardo Paes, na ida para o segundo turno.