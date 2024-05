O rock campista tem sido divulgado pelo governo municipal, reunindo milhares de adeptos - Foto Antônio Filho/FCJOL

O rock campista tem sido divulgado pelo governo municipal, reunindo milhares de adeptos Foto Antônio Filho/FCJOL

Publicado 03/05/2024 11:33

Campos – O Cais da Lapa, no centro da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), terá movimento especial neste final de semana, com 17 shows de rock. A promoção é do governo municipal, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), prestigiando artistas locais.

Trata-se do Dia Rock Goitacá 2024, que divulga anualmente o trabalho de diferentes gerações de músicos. A abertura acontece nesta sexta-feira (3), às 19h, e estarão se apresentando as bandas Vietnã; O Salto; Kurtz e Kevin; Produto de Rock; e Zero Kelvin.

Para este sábado estão programados, a partir de 17h, Projeto Zero; Varney; Papercut Project; Evolução da Espécie; Oh! I Kill; Tubarão Martelo; e Eixo Nacional. Já no domingo, também começando às 17h, se apresentam Nabrup; Madame Bardot; Mr. Brow; Reubes Pess Band; e Quatro Ponto Zero.

O evento faz parte do projeto “Cultura na Rua”, da FCJOL, e a seleção dos participantes foi feito por meio do Chamamento Público de Credenciamento nº 001/2024. De acordo com a fundação, o Rock Goitacá está completando 10 anos. A campanha de divulgação conta com uma ilustração de Rodrigo Tannus.

“O artista concebeu a figura do lendário Ururau da Lapa empunhando uma guitarra”, explica a assessoria da FCJOL realçando que “no espaço do evento, uma exposição celebrará sua primeira década e homenageará o saudoso músico e compositor, Luizz Ribeiro, líder da banda Avyadores do Brazyl, o símbolo do Rock Goitacá”.