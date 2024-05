A campanha já recebeu mais de 1000 fardos de água mineral, entre outros produtos - Foto Divulgação

Publicado 09/05/2024 12:23 | Atualizado 09/05/2024 12:52

Campos - O estado de devastação que o Rio Grande do Sul (RG) enfrenta, causado por chuvas extremas, sensibiliza geral. A solidariedade à população surge de toda parte e conta com a adesão do Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos dos Goytacazes (RJ), que está recebendo doações para as vítimas.

A campanha acontece em conjunto com a Azul Linhas Aéreas; visa arrecadar, principalmente, água potável, alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal para auxiliar as comunidades afetadas. O boletim mais recente da Defesa Civil aponta mais de um milhão de pessoas atingidas, cerca de cem mortos e outro tanto ainda desaparecidas.

O superintendente do aeroporto de Campos, Samuel Ferraz, orienta que todos os materiais a serem doados podem ser entregues na guarita do campo de aviação, de segunda a sexta, das 6h às 18h. Ele destaca a importância da ação “em um momento de tragédia como esse”, explicando que alguns itens não serão aceitos no local por motivo de segurança do transporte aéreo.

“As doações são essenciais no socorro ao Rio Grande do Sul”, reforça Ferraz apontando, entre os itens que não poderão ser recebidos, produtos inflamáveis; álcool 70%/ óleo de cozinha; botijão de gás; lamparinas; velas; além de produtos de limpeza que contenham alvejantes ou corrosivos.

De acordo com o superintendente, as doações serão encaminhadas para o Rio Grande do Sul pela Azul. Iniciada na última terça-feira (7), a campanha já recebeu mais de 1000 fardos de água mineral, cestas básicas, itens de higiene pessoal, fraldas, roupas e ração animal.

Desde 2019, o Bartolomeu Lisandro é administrado pela Infra Operações Aeroportuárias, concessionária de serviço público especializada em administração e operação de terminais aeroportuários. “As instalações estão prontas para atender às demandas da aviação comercial, executiva e offshore”, observa Ferraz.