Eike Batista deverá oficializar a iniciativa (divulgada em redes sociais) nos próximos dias Foto Divulgação

Publicado 08/05/2024 16:43

Campos – Depois do Porto do Açu, maior complexo portuário da América Latina, em São João da Barra, o responsável pela implantação, macro-empresário Eike Batista, articula projeto com foco no aumento da produção de etanol. Campos dos Goytacazes seria a preferência anunciada por ele.

O objetivo de Eike é introduzir uma nova variedade de cana-de-açúcar com potencial produtivo triplicado; além de agregar ao bagaço da cana-de-açúcar, subproduto tradicionalmente subaproveitado. A opção por Campos é resultado de pesquisa, realizada inclusive no interior de São Paulo.

Embora ainda não tenha anunciado definitivamente a iniciativa, o empresário deixa evidenciada conclusão de que a produção em larga escala de etanol, por meio de técnicas inovadoras, reforça a busca por alternativas energéticas mais sustentáveis, uma das grandes preocupações em parte do universo.

Segundo informação do portal Coluna Financeira, outro benefício pontuado está na sustentabilidade ambiental, com contribuição maior derivada do etanol. A expectativa é de que, mantida a implantação do projeto no local previsto, a arrancada do desenvolvimento de Campos ganhe mais consistência, tanto na economia quanto em empregabilidade.

CICLO PRODUTIVO - O diretor de Indicadores Econômicos da Secretaria de Desenvolvimento de Campos, economista Ranulfo Vidigal, afirma que a intenção de Eike Batista em aproveitar o enorme potencial da produção de etanol no município e na região norte fluminense é recebida positivamente.

O economista destaca que o valor adicionado gerado pela agroindústria hoje supera um bilhão de reais por ano, considerando todo ciclo produtivo: “Começa na lavoura, passa pela indústria e chega às bombas e supermercados brasileiros; entretanto, a entrada de capital de risco e novas plantas podem dobrar esse valor”, comenta.

Outro ponto importante citado por Vidigal é a geração de vagas formais: “Hoje, cinco mil trabalhadores tiram seu sustento nesse setor. A introdução de inovações e tecnologia de ponta tende a fomentar o aumento da produtividade na agroindústria irradiando positivamente esse efeito para toda economia campista reforçando a vocação agrícola do município”, enfatiza.

Campos está localizado na região norte fluminense; é o maior município do Estado do Rio de Janeiro, com mais de quatro mil quilômetros quadrados de extensão territorial; o número de habitantes chega a cerca de 500 mil. É o maior produtor de cana-de-açúcar em nível estadual, com média anual de duas mil toneladas.