Jader Filho é um dos que assinaram portaria que garante a verba anunciada por Wladimir - Foto Nelson Godá/Divulgação

Publicado 08/05/2024 18:52

Campos – Problema antigo em Campos dos Goytacazes (RJ), a mobilização urbana vem recebendo investimentos do governo municipal; porém, ainda não atingiram o ideal, segundo o prefeito Wladimir Garotinho, que acaba de articular, junto ao governo federal, R$ 540 milhões para garantir a implantação de um projeto macro e anuncia “revolução no transporte”.

O recurso é proveniente de nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e foi anunciado na manhã desta quarta-feira (8) por Wladimir, que está em Brasília tratando da liberação. Motivação foi a aprovação do projeto de renovação da frota do transporte público desenvolvido pelo Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT).

De acordo com Wladimir, o recurso é para aquisição de 354 veículos, sendo 106 ônibus elétricos e 248 ônibus com tecnologia Euro 6. A definição aconteceu no Palácio do Planalto, com a presença do prefeito que estava acompanhado do presidente do IMTT, Nelson Godá. A verba será financiada pela Caixa Econômica Federal, com dois anos de carência e 10 para pagamento.

“Faremos a nossa revolução no transporte público, com ônibus novos e modernos, tanto elétricos quanto diesel Euro 6, ambos muito menos poluentes do que os tradicionais”, comemora o prefeito pontuando que Campos – que acaba de ser ressaltada entre as 30 cidades inteligentes do país - será um município sustentável e eficiente.

SEGUNDA ETAPA - “É mais um salto para Campos, que hoje está com capacidade de investimentos, de financiamento e com condições de receber recursos federais”, realça Nelson Godá para quem a liberação do novo recurso mostra a situação financeira positiva do município e a qualidade dos projetos desenvolvidos pelo IMTT.

“Agora, com esse grande projeto, vamos renovar a frota do transporte público do município”, assinala o presidente do IMTT. O Novo PAC foi lançado em agosto do ano passado e a proposta é investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após 2026.

É a segunda vez no ano que Campos é contemplado com recursos provenientes do PAC; em março, já havia sido beneficiado com R$ 51.410.000, destinados à saúde, esporte e cultura. “Somos uma cidade do interior que há pouco tempo não tinha crédito com nada e nem ninguém e hoje é a força motriz do interior do estado do Rio de Janeiro”.

O resultado das propostas que liberaram os recursos está em portaria assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; o vice-presidente, Geraldo Alckimin; e os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Jader Filho (Cidades).