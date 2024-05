O trânsito está sendo aberto no acesso da Avenida José Carlos Pereira Pinto a Campos-Vitória - Foto Divulgação

Publicado 13/05/2024 18:13

Campos – Desenvolvido pelo governo municipal há 19 anos, quando o prefeito era Arnaldo Vianna, e atualizada na atual gestão (de Wladimir Garotinho), pela Subsecretaria de Mobilidade, o Projeto Acesso Nordeste, estará sendo dado por concluído nesta terça-feira (13), em Campos dos Goytacazes (RJ), a partir das 10h.

O objetivo é abrir para o trânsito no acesso da Avenida José Carlos Pereira Pinto à BR-101 (Campos-Vitória), na altura do Parque Presidente Vargas, no subdistrito de Guarus. O subsecretário, Sérgio Mansur, explica que no trecho foi retirado o solo antigo, realizada terraplanagem e estruturação da pista, que recebeu a pavimentação asfáltica, meio fio e sinalizações (vertical e horizontal).

Segundo Mansur, a obra foi realizada em parceria do governo municipal com a Arteris Fluminense, sendo a construção autorizada em setembro de 2022, após um pedido feito pelo prefeito Wladimir Garotinho ao governo federal: “No ano passado, a Arteris sinalizou o acesso para evitar o tráfego de carros, motocicletas, ciclistas e pedestres durante o período de intervenções”.

O subsecretário avalia que a construção do Acesso Nordeste permitirá um novo acesso ao centro da cidade, onde foi implantado o Projeto Corredor Norte Sul, com a inversão de sentido de algumas ruas ao Hospital Geral de Guarus (HGG) e aos importantes estabelecimentos comerciais da Avenida José Carlos Pereira Pinto.

“A finalidade é desafogar o fluxo de veículos pelas Pontes Alair Ferreira, no Fundão, e General Dutra, já bastante sobrecarregadas pelo tráfego urbano e rodoviário das BRs 101 e 356 (Campos-Itaperuna)”, relata Mansur apontando que, de acordo com o subsecretário, entre 2011 e 2012, a prefeitura concluiu a implantação do trecho final da Avenida José Carlos Pereira Pinto até a Professora Carmem Carneiro.

Concluindo o resumo, o subsecretário assinala qie, em 2014, a então Concessionária Autopista Fluminense executou, entre os quilômetros 60,3 e 60,6, a construção de pistas auxiliares e canteiros, “além da implantação de semáforos para garantir a interligação com a rodovia com plena segurança, obras executadas dentro da faixa de domínio da rodovia e atingindo o limite da faixa de domínio da ferrovia”.