Colisão com poste da rede elétrica em área de concessão da Enel tem índice elevado - Foto Divulgação

Publicado 15/05/2024 18:21 | Atualizado 15/05/2024 18:36

Campos – Levantamento divulgado pela Enel Distribuição Rio aponta aumento de 13% no número de postes danificados nos primeiros quatro meses de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, na área de concessão da empresa, no Estado do Rio. Campos dos Goytacazes é o segundo município do ranking, com 158 ocorrências; em seguida vem Macaé (132); São Gonçalo (97); e Cabo Frio (85).

Niterói está na liderança, com 244 ocorrências. De acordo com o responsável por operação e manutenção da Enel, Fábio Damasceno, esse tipo de ocorrência costuma se concentrar próximo dos finais de semana, entre sexta e segunda-feira. “Um poste derrubado pode significar horas de trabalho das equipes de manutenção, que precisam não apenas substituir a estrutura, mas reconstruir todo o trecho da rede elétrica danificada”, observa.

Damasceno pontua que em alguns casos mais complexos, é necessário aguardar liberação da perícia para que sejam iniciados os trabalhos, o que pode aumentar o tempo que os clientes ficam sem energia: “Além do risco à vida e impacto da falta de energia a diversos clientes, é importante destacar que todo o custo de reposição de estruturas e cabos é repassado a quem provocou o dano ao bem público”.

A Enel relata que em 2023 foram registradas 391 colisões com postes da rede elétrica em toda a área de concessão - uma média de mais de uma batida em postes por dia: “Apenas nos primeiros quatro meses deste ano, foram 142 contra 126 no mesmo período do ano passado”, ratifica Damasceno.

COMO PROCEDER - Com foco em um trânsito mais seguro, a companhia decidiu orientar a população em caso de acidentes com postes. “Se houver queda do poste ou de cabos, procure ficar no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento pelas equipes da empresa; não se deve tocar em cabos que estejam no solo, sobre o carro ou ficar embaixo de estruturas danificadas”.

A Enel sugere ainda que seja realizado o isolamento da área onde houver acidente com poste. E mais: no caso de pedestres que estiverem passando pelo local, a companhia alerta para não se aproximarem e chamarem pelo socorro imediatamente; além de não usar celular quando estiver dirigindo.

A empresa disponibiliza o número 0800 28 00 120, da Central de Atendimento, para que sejam comunicados casos de acidentes e realizar a troca do poste e os reparos na rede. Os custos operacionais gerados são repassados ao setor Jurídico da empresa, que realiza a cobrança junto ao proprietário do veículo.