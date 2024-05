O estoque de sangue está abaixo do ideal e assistente social ressalta a importância de fazer doação - Foto Isabella Corrêa/Divulgação

Publicado 15/05/2024 14:17 | Atualizado 15/05/2024 14:17

Campos – Funcionando anexo ao Hospital Ferreira Machado (HFM), o Hemocentro Regional de Campos de Campos dos Goytacazes (RJ) atende à demanda de 25 unidades hospitalares do norte/noroeste do Estado do Rio de Janeiro; porém, enfrenta problemas com estoque de sangue abaixo do ideal.

Segundo a assistente social do hemocentro, Maria Gonçalves, nos últimos cinco dias, a unidade recebeu um total de 192 doadores, com uma média de apenas 38 doadores aptos por dia, sendo o ideal de 70 doadores por dia: “A unidade tem lutado para atender às demandas médicas e faz um apelo à solidariedade dos doadores e potenciais doadores”, apela.

As doações podem ser realizadas das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira, além de sábados, domingos e feriados. “O Hemocentro não tem tido um aumento muito expressivo na quantidade de doações; muitas cirurgias acabaram ficando sem atendimento durante o final de semana e o início desta semana devido à baixa no estoque”, destaca Maria Gonçalves.

A assistente social sugere que é fundamental a população se conscientizar da importância de doar sangue: “É fundamental entender que todos os tipos de sangue são necessários para salvar vidas; todos os doadores saudáveis entre 16 e 69 anos são bem-vindos para contribuir com essa causa vital; não importa o tipo, cada doação faz a diferença”.

Maria Gonçalves orienta que, para ser doadora, a pessoa deve ser saudável, com idade entre 16 e 60 anos (ou até 65 anos, se já tiver doado antes dos 60) e peso superior a 50 quilos; deve apresentar um documento original com foto; menores de 18 anos precisam estar acompanhados por um responsável.

Também é necessário não ter praticado atividades físicas intensas nas últimas cinco horas, não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses e estar descansado. Quanto ao agendamento para a unidade móvel, o interessado deve ligar para (22) 981730463 ou (22) 981752599, das 8h às 17h, ou mandar um e-mail para socialhemo2021@gmail.com. Nesta quinta-feira (16) estará no Colégio Múltiplo (Itaocara).